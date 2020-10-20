Миллионы: озвучена астрономическая стоимость памятников Захарова и Караченцова

Похороны сегодня – дело очень затратное. А поставить памятник на могиле и вовсе не каждому по средствам. Ведь стоимость его можно сопоставить с ценой хорошей квартиры в Москве.

Бронзовый монумент работы Владимира Усова (автор памятников генерал-полковнику Караогланову, конструктору космических кораблей Бушуеву и олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Ярыгину) на могиле певца Дмитрия Хворостовского был изготовлен и установлен на деньги его родителей. Они принципиально отказались от помощи – лично встречались со скульптором, утверждали эскизы, оплачивали работу. Отец певца признался, что средств не хватало, поэтому семья даже продала квартиру Дмитрия, которую получили по наследству.

Сколько же стоит такой монумент? Один из самых известных столичных скульпторов, который поставил немало памятников на могилах звезд, рассказал: "Цена складывается из нескольких факторов. Во-первых, имя скульптора. Я знаю одного британца, памятники у которого любят заказывать русские бизнесмены – тот только за работу может брать несколько миллионов. Второе важное обстоятельство – материал, из которого будет сделана скульптура. Бронзовое изваяние, как на могиле Хворостовского, стоит примерно 10 миллионов. Если речь идет про скульптурную группу из гранита и бронзы, как у Фриске, то чуть дешевле".

Памятник из мрамора и бронзы режиссеру Марку Захарову обошелся в 8 миллионов. Автором монументальной композиции стал известный скульптор Александр Рукавишников, который поставил на Новодевичьем кладбище полтора десятка изваяний, включая композицию на могиле Юрия Никулина.

Но дочери худрука "Ленкома" тратиться не пришлось – финансовые расходы взяли на себе композитор Игорь Крутой, поэт и бизнесмен Михаил Гуцериев и Международный театральный фонд имени Леонова.

Сын Николая Караченцова, побывавший на открытии монумента Марку Захарову, признался, что памятник его отцу на Троекуровском кладбище Москвы обошелся немного дешевле. "У нас был не такой известный скульптор и не такие дорогие материалы, но тоже речь идет о сумме с шестью нулями", – заверил Андрей Караченцов. По его словам, все расходы по созданию и установке памятника взяли на себя благодарные поклонники творчества Николая Караченцова.