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Шоу-бизнес
Недвижимость и бриллианты: Ирина Скобцева оставила многомиллионное наследство

Недвижимость и бриллианты: Ирина Скобцева оставила многомиллионное наследство

Ирина Скобцева. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Ирина Скобцева умерла на 94-м году жизни, в один день со своим вторым мужем, но с разницей в 26 лет. Сегодня ее сын и внуки занимаются организацией похорон. А потом им предстоит разобраться с имуществом.
прочитано 2020 раз

Ирина Константиновна в последние годы жила за городом – в элитной подмосковной Барвихе, где обитают российские миллионеры. Ее огромный дом был построен мужем около полувека назад, в начале 70-х годов прошлого века. Именно здесь прошло детство ее детей – Алены и Федора. Здесь же работал ее супруг. Обстановка его кабинета все эти годы – 26 лет! – оставалась нетронутой.

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Федор Сергеевич Бондарчук режиссер, актер, сценарист, продюсер

Рядом построили свои дома сын Федор и внук Сергей. А несколько лет назад случилось несчастье. Когда актриса пошла на полтора часа в гости к своему сыну Федору Бондарчуку, в ее дом проник вор, которого не смутили даже камеры наблюдения, и вынес украшения Ирины Константиновны. Больше всего она переживала из-за золотой цепочки с образком Божьей Матери и маленькими бриллиантами вокруг. "Я не расставалась с ней пятьдесят лет: на съемки, на какие-то дела всегда с ней ездила. Нельзя, чтобы ее видно было, так я под блузку или джемпер спрячу. Это было благословение патриарха, мой ангел-хранитель, который меня от всего оберегал", – плакала тогда актриса. Но, к счастью, грабитель вынес не все и у Скобцевой оставались бриллианты. Теперь они тоже войдут в наследственную часть.

Была у Ирины Скобцевой и квартира в Москве. Вскоре на доме, где она расположена, может появиться памятная табличка.

Стоит сделать пояснение: муж актрисы режиссер Сергей Бондарчук считался первым советским миллионером. "Одни только премии составили внушительную сумму. 52-й год, Сталинская премия за "Тараса Шевченко" – 100 тысяч рублей. За "Судьбу человека" получил Ленинскую премию первой степени – 100 тысяч рублей. За "Войну и мир" взял "Оскара" плюс Госпремию (примерно 50 тысяч рублей). У него была прекрасная квартира в центре Москвы, дачи в Крыму, Подмосковье. Одним из первых в стране он купил "Мерседес"", – рассказывал позже в интервью "КП" знакомый Бондарчука.

Словом, состояние удалось сколотить приличное. И только дом с землей в Барвихе сегодня оценивается риэлторами в миллион долларов. Но никакой битвы за наследство не ожидается – очевидно, что все движимое и недвижимое наследство Скобцевой достанется ее сыну Федору Бондарчуку, который считается единственным претендентом первой очереди. Ее дочь Елена умерла от рака в ноябре 2009-го, а первый и второй мужья ушли друг за другом в начале 90-х.

Автор: 20 октября 2020, 16:06
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комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Бондарчук был величайшим режиссером. все что у него был он получил заслуженно. Они были очень красивой парой. Сыр конечно даже рядом не стоит с папой. Папа - гигант.
Гость
Ответить
Кто скорбит, кто сочувствует, а губкин уже считает наследство.
Гость
Ответить
Неужели вы думаете,что к 94 годам она не перевела недвижимость на детей и внуков?
1

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