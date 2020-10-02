Лера Кудрявцева выиграла суд против назвавшего ее проституткой Андрея Разина

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин оскорбил телеведущую и назвал ее проституткой. Терпеть это Лера не стала и подала иск. Первый суд она выиграла.



Ведущая шоу "Секрет на миллион" на канале НТВ выиграла первый суд против своего обидчика, продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина. Журналистка подавала против него иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом она написала в своем "Инстаграм".

Ведущая дала понять, что останавливаться на достигнутом не намерена. Так велика ее обида. Ведь Разин неоднократно рассказывал, что его подопечный музыкант Сергей Ленюк, который потом был мужем Леры, познакомился с ней, вызывав в отель на своей родине в Усть-Каменогорске в качестве девушки легкого поведения. Такой рассказ просто взбесил Кудрявцеву. Блондинка заявила, что шоумен пиарится за ее счет.

Своего сына Жана Лера Кудрявцева родила от Сергея Ленюка. Когда она забеременела, мужчина сразу предложил ей выйти замуж. Вторым супругом звезды стал Матвей Морозов. Сейчас Лера счастлива с третьим мужем Игорем Макаровым. Два года назад у них родилась дочь Маша.



Ранее "Дни.ру" писали, что Кудрявцева могла больше не иметь детей из-за болезни.