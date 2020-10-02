Сестра Крутого влепила пощечину возмущенной Распутиной

Когда певица Маша Распутина услышала новое творение Игоря Крутого и Ирины Аллегровой, то очень удивилась, потому что аналогичную песню она исполнила много лет назад. С комментарием выступила сестра композитора Алла.

На днях Ирина Аллегрова и Игорь Крутой, воссоединившиеся спустя годы, презентовали новую песню на стихи известного поэта Леонида Дербенева. Музыкальная композиция называется "Осень". Но когда песню услышала певица Маша Распутина, то выступила с заявлением, что исполнила аналогичный трек более 20 лет назад. Правда, тогда музыку к этой песне написал Игорь Матета.

Маша Распутина призналась, что удивлена, что стихи Леонида Дербенева оказались у Игоря Крутого. "Он меня любил и обожал. Эти стихи он написал специально для меня. Я, естественно, за них ему заплатила", – сообщила певица.

Тут взяла слово сестра Игоря Крутого Алла. "Боюсь спросить, она – автор музыки? А удивляться ей нечего. Стихи много лет назад дал сам поэт Игорю Яковлевичу. Когда написал, тогда и написал. Шекспир тоже давно писал сонеты, но до сих пор многие композиторы пытаются писать музыку к ним. Надеюсь, что песня Маши Распутиной, написанная в 1997 году, наконец станет популярной", – ехидно ответила артистке сестра Крутого, буквально влепив той пощечину.

Интересно, что ни сам Игорь Крутой, ни Ирина Аллегрова еще никак не прокомментировали шумиху, возникшую вокруг их нового творения. Отметим, что композитор и певица, на счету которых несколько дуэтов, ставшими хитами, давно не сотрудничали. Ходили слухи, что Крутой и Аллегрова разругались в пух и прах, правда, из-за чего, непонятно.

К счастью, артисты снова вместе. "Для меня знаковое событие, что спустя много лет мы договорились спеть дуэтом", – признался Игорь Крутой недавно в интервью.