Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Надо молиться и ставить свечи за здравие: Билан угасает из-за смертельной порчи
Шепелев рассказал о романе с Галкиным
"Они живут отдельно": известная певица откровенно о Королевой и Глушко после скандала с изменой
Беременная Топурия привела россиян в бешенство
партнеры
Среда
23 сентября
Лента новостей
09:37
Мокрая любовница Прилучного показала себя без белья
08:59
"Просто мне плохо очень": Ирина Аллегрова воссоединилась с бывшим
08:58
"С кем еще можно бухнуть": Королева заливает измену Тарзана алкоголем
08:45
Эксперт: Белорусский МИД остался без работы из-за борьбы Лукашенко за власть
08:14
В России взлетят цены на лекарства в октябре
07:00
В Белоруссии озвучили условие ухода Лукашенко в отставку
04:02
Седокова раскрыла истинную причину свадьбы с избранником
02:01
Дочь Белоусова родила от иностранца
23:55
Бывший участник "Ласкового мая" оказался одним из лидеров религиозной секты
21:39
"Не в моем вкусе": известный российский режиссер взбесился после слухов о домогательствах
21:08
Путин сделал сенсационное предположение об инциденте с Навальным
20:58
Россиянин поджег машину с годовалым ребенком из-за ссоры с женой
20:44
Как Путин решил менять правительство – главное
20:31
Ефремов пожаловался на отсутствие интернета в СИЗО
20:05
Путин предложил бесплатно предоставить ООН российскую вакцину от коронавируса
20:05
Появились данные об уходе Нагиева из шоу "Голос"
19:52
Зеленского подняли на смех после очередной жалобы ЕС из-за Крыма: Что он курит?
19:45
"Маньяк": вид Пригожина ужаснул Собчак
19:44
Знойные красавицы утешили Пелагею после расставания с мужем
18:39
Жену и дочь Маликова смачно приложили за "перетянутые" лица
18:25
Бузова сцепилась со своим любовником на публике
18:24
Вялый Прилучный бурно отреагировал на обвинения в пьянстве
18:19
После оглашения приговора любовница Ефремова пропала без вести
17:57
"Она меня невзлюбила": Уваровой были не рады на съемках "Не родись красивой"
17:57
Плющенко посоветовал маленькому сыну терпеть боль
17:52
Создатели российской вакцины назвали срок полной победы над коронавирусом
17:22
Когда лучше требовать повышения зарплаты
17:11
"Выскребал замерзший снег, делая туннель к кладбищу": звезда сериалов рассказала Корчевникову о личной драме
17:01
София Ротару отвернулась от любимого мужчины
16:52
Убийца солиста The Beatles Джона Леннона впервые извинился перед его вдовой
16:38
Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов
16:38
Политолог раскрыл план Лукашенко: Сделает мощную рокировку
16:31
Самую маленькую квартиру в России выставили на продажу
16:21
"Неужели нет приличного ничего": молодая жена Игоря Николаева получила роль в сериале
16:19
"Кошмар": изменившаяся Натали резко постарела
16:05
"Наездница" и "на боку": специалист раскрыл секс-тайны Петросяна и Брухуновой
15:36
Пьяный вдрабадан Шура шокировал народ неадекватным поведением
15:35
Боня набросилась на Собчак за странное поведение во время интервью: Все выглядело нелепо
15:27
Когда включат отопление в Москве в 2020 году
15:26
Последнее выступление ведущего "Русского лото" Михаила Борисова
15:26
Путин наградил Боярского орденом
15:25
Необычное прошлое звезды "Игры престолов": Мама покупала девчачьи вещи
15:09
Отменившая свадьбу Азиза жестоко расправилась с подвенечным платьем
14:50
Ушел из жизни переводчик романа "Улисс"
14:43
"Спиногрызы" мешают Галкину и Пугачевой наслаждаться завтраком
14:40
У Сильвестра Сталлоне умерла мать
14:27
Жириновский предсказал распад США
14:21
В Кировской области микроавтобус попал в смертельное ДТП
14:20
Володин: Призывы к отчуждению российских территорий должны строго пресекаться
14:11
В Подмосковье украли конфискованные товары на 10 миллионов
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Силовики стали разбегаться от Лукашенко
Тихановская: Протесты в Белоруссии будут продолжаться годы
Эксперт заявила о неизбежности падения режима Лукашенко: Даже план с новой Конституцией не поможет
Политолог раскрыл план Лукашенко: Сделает мощную рокировку
"Вываливают чужие переписки": Королева бросилась за помощью после измены Тарзана
Поклонская предупредила о возможном повторении украинского сценария в Белоруссии
Шоу-бизнес

"Просто мне плохо очень": Ирина Аллегрова воссоединилась с бывшим

Ирина Аллегрова. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Радостная новость для всех поклонников Ирины Аллегровой. В жизни популярной исполнительницы приятные перемены.
прочитано 1371 раз

Много лет назад песня "Незаконченный роман" в исполнении Ирины Аллегровой и Игоря Крутого произвела эффект разорвавшейся бомбы. Артисты так проникновенно спели эту композицию, что немедленно поползли слухи, что у них действительно роман. Однако произошло прямо противоположное – Аллегрова и Крутой прервали сотрудничество.

ПО ТЕМЕ

"Женщина-огонь!": падкого до возрастных дам Шаляпина заподозрили в романе с Аллегровой

Мечтающая родить Ирина Аллегрова уехала на другой конец планеты

 Ирина Александровна Аллегрова

Ирина Александровна Аллегрова певица, актриса

 Игорь Яковлевич Крутой

Игорь Яковлевич Крутой композитор

Ходили слухи, что певица и композитор вдрызг разругались, но что стало причиной, остается только догадываться. Много лет они не общались. И вот недавно артисты сумели наладить отношения. Более того, Ирина Аллегрова и Игорь Крутой записали новую совместную песню. Музыкальная композиция посвящена осени. В ней есть такие строки: "Осень, прости меня, осень. Ты не старуха злая! Просто мне плохо очень. Осень золотая..."

Пока неизвестно, когда Ирина Аллегрова и Игорь Крутой планируют презентовать свое новое детище. Из-за коронавируса пока отменены массовые мероприятия. Не исключено, что артисты сделают это в Сети.

Игорь Крутой дал понять, что расставание с Ириной Аллегровой далось ему тяжело. Он разоткровенничался: "Я не люблю менять людей, с которыми годами иду по жизни. В этом для меня есть некий комфорт и уверенность существования. Я привязываюсь. И если кто-то по определенным причинам выбывает из привычного списка дорогих моему сердцу людей, всегда грущу ".

Вряд ли осталась в выигрыше после расставания с композитором Ирина Аллегрова. Несмотря на то, что артистка записывает новые песни, пока хитов среди ни х не оказалось. Есть большая доля вероятности, что после воссоединения с бывшим дела у артистки поправятся. "Для меня знаковое событие, что спустя много лет мы договорились спеть дуэтом", – признался Игорь Крутой.

Автор: 23 сентября 2020, 08:59 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Аллегрова вышла на сцену в халате

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Зеленского подняли на смех после очередной жалобы ЕС из-за Крыма: Что он курит?
Политолог раскрыл план Лукашенко: Сделает мощную рокировку
Володин: Призывы к отчуждению российских территорий должны строго пресекаться
Эксперт: Лукашенко близок к тому, чтобы разозлить Путина

Шоу-бизнес

"Просто мне плохо очень": Ирина Аллегрова воссоединилась с бывшим
"С кем еще можно бухнуть": Королева заливает измену Тарзана алкоголем
Седокова раскрыла истинную причину свадьбы с избранником
Дочь Белоусова родила от иностранца

Проишествия

Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки
В Минском университете задержали студентов после исполнения песни революционеров

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

Отменившая свадьбу Азиза жестоко расправилась с подвенечным платьем

Артистка не хочет грандиозного торжества
Шоу-бизнес

Пьяный вдрабадан Шура шокировал народ неадекватным поведением

Артист отпускал жуткие пошлости
Шоу-бизнес

Знойные красавицы утешили Пелагею после расставания с мужем

Девушка пытается развестись через суд
Шоу-бизнес

Борисов забрал друга: скончался еще один известный ведущий телевизионной лотереи

Он попал в ДТП

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов
"Она психологически надломлена": Тутберидзе о возвращении Медведевой
"Зажало в ДТП": Ягудин показал обезображенное лицо
Тарасова оценила возвращение Медведевой к Тутберидзе

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+