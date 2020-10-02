"Покажу, какая ты псина": звезда "Дома-2" Феофилактова налетела с кулаками на бывшего мужа

Евгения Феофилактова пришла в студию шоу "Бородина против Бузовой", чтобы разобраться с отцом своего сына Даниэля. По словам звезды "Дома-2", Антом Гусев не платит алименты и никак не участвует в воспитании ребенка.

Причем выплаты на мальчика не баснословные, всего лишь 14,5 тысячи рублей, но даже этих денег девушка не видит. Бывший участник телестройки попытался оспорить обвинения в свой адрес. Он заявил, что регулярно перечисляет алименты, хотя не стал отрицать, что иногда задерживает материальную помощь на воспитание сына.

Однако Евгения Феофилактова была настроена агрессивно. Девушка заявила, что бывший супруг вообще никак не участвует в воспитании Даниэля. Якобы экс-участник "Дома-2" забирает мальчика к себе раз в четыре месяца, а в гости и вовсе не приезжает. Блогер пожаловалась, что Антон Гусев в редкие встречи с наследником даже не может его нормально покормить, а "пичкает" чипсами.

Девушка заявила, что не жалеет о разводе. При этом пара неоднократно расставалась и вновь сходилась. По словам звезды "Дома-2", бывший муж приползал к ней с вещами, как побитый пес. Такое сравнение Антону Гусеву не понравилось. "За словами за своими следи, псина", – закричал он на бывшую жену.

Тут уже не выдержала Евгения Феофилактова. Она вскочила со своего места и набросилась на парня с кулаками. "Псина, ты что, офигел? Я после эфире покажу, какая ты псина", – заявила экс-участница "Дома-2".