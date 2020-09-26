Экс-участница шоу "Дом-2" Феофилактова вышла замуж без любви

На днях Гусев публично заявил, что его бывшая супруга – плохая мать. Дескать, Феофилактова сутками где-то пропадает, а их общий сын Даниэль ждет ее дома в одиночестве.
Евгению Феофилактову слова бывшего вывели и себя. Экс-участница шоу не стала скрывать, что обвинения привели ее в ярость.
"Горе-папаша строчит посты о том, какая я мать, какая у меня квартира, общаясь с сыном раз в четыре месяца", – высказалась она в ответ. Евгения подчеркнула, что Даниэль не видится с отцом. Антон забыл о ребенке, который живет от него в трех минутах.
"Я никогда не любила этого человека, вышла за него замуж только из-за Даниэля", – заявила Феофилактова.
Девушка отметила, что сохраняла брак только ради ребенка. Евгения росла в неполной семье, поэтому не хотела подобной судьбы любимому чаду.
На мужа звезде было откровенно плевать. Более того, Феофилактова испытывала облегчение, когда Гусев уходил из дома по делам. "Поэтому с легкостью ушла от него после его измены", – призналась Евгения.
Экс-жительница телестройки сообщила, что инициатива развестись исходила именно от нее. Антон, по словам Евгении, приезжал к ней домой "как побитый пес" с вещами и предлагал вновь сойтись. Тогда Феофилактова прогнала Гусева.
Обвинения экс-мужа звезда "Дома-2" называет несправедливыми. Евгения Феофилактова души не чает в сыне и делает все возможное для его счастья.
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