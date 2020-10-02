"Клей для семейных отношений": Батурин о рождении у Рудковской второго ребенка

Второго малыша звездной семье выносила и родила суррогатная мать. Пара не скрывает этого. Яна открыто говорила ранее о том, что имеет проблемы со здоровьем и не может самостоятельно родить второго. Старшего сына Александра она родила семь лет назад.
Рудковская и Плющенко забрали своего новорожденного мальчика из роддома. Фото счастливого семейства опубликовано в Сети. На знакомстве присутствовал и Саша Плющенко. Бывший муж музыкального продюсера Виктор Батурин одним из первых узнал о радостном событии. Он поздравил экс-супругу.
"Дети – это всегда хорошо. Чем больше, тем лучше", – приводит его слова 7Days.ru.
Также Батурин подметил, что дети всегда становятся эдаким "клеем для семейных отношений". Недавно в Сети поговаривали, что между Яной и Евгением пробежала кошка. Теперь у них точно все наладится.
Напомним, пара мечтала о появлении в семье дочери, однако не все подвластно современной медицине. Яна Рудковская отмечает, что не против продолжить расширение семьи и еще раз стать мамой.
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