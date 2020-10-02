"Как они похожи!": Корчевников восхитил россиян фото с малышом

Фолловеры артиста в "Инстаграм" посчитали, что это предположительно пятый или шестой крестник телеведущего. Также они заметили, что ребенок очень похож на Бориса Корчевникова.
"Посмотрите, как они похожи!", "Борис, вы просто прирожденный крестный!", "Думаю, что вы уже многодетный", – высказались комментаторы. Подписчики отметили, что фото – очень светлое и порадовались за звезду.
Ранее телеведущий Владимир Березин рассказал, что его коллега, оказывается, был тайно женат на актрисе Сесиль Свердловой, но брак не сложился и последовал развод. Все это произошло еще до того, как Борис Корчевников узнал о своей тяжелой болезни.
Напомним, ведущему удалили доброкачественную опухоль головного мозга. Операция привела к повреждению слухового нерва. Борис Корчевников лежал в больнице и проходил реабилитацию. Поклонники до сих пор переживают за здоровье знаменитости.
Ранее сообщалось, что Борис Корчевников собирается проходить еще один курс реабилитации за рубежом. А в сентябре он совершил паломничество к святым местам. Посетив Турцию, телеведущий отправился в Черногорию. Там он стал свидетелем чудесного исцеления.
Как писали "Дни.ру", Борис Корчевников сильно располнел из-за болезни. Правда, потом ему удалось заметно сбросить вес.
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