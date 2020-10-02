"Просыпалась среди ночи в холодном поту": Семенович заговорила об утратах

Анна Семенович в своем блоге поделилась фотографией, на которой ей 16 лет. Девушка порассуждала на тему личного опыта и отметила, что ее полностью все устраивает.

По словам знаменитости, она часто думает о том, как бы могла иначе сложиться судьба. Как отметила звезда, та девушка на снимке еще не знает, что ждет ее в жизни. Впереди у Анны Семенович будет многое: чемпионаты по фигурному катанию, смена профессии, слава, взлеты и падения, разочарования и многое другое. При этом звезда уверяет, что не хотела бы ничего менять.

Артистка помечтала, что было бы, если бы в 16 лет у нее были бы такие мозги, как сейчас. По словам знаменитости, она любит каждую свою ранку, морщинку и трещинку. Анна Семенович уверяет, что ее путь тернист, но очень интересен.

При этом звезда не отрицает, что совершала глупые поступки, например, влюблялась в неподходящих парней. "Иногда от отчаянья просыпалась среди ночи в холодном поту", – пишет артистка.

Поклонники поддержали певицу. Они отметили, что Анна Семенович почти не изменилась, и поблагодарили за откровенность. "Мы все совершали ошибки, без этого никак. Мудрость и честность приходит со временем (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Анна, ты классная, настоящая, и такая как есть! Люблю смотреть на твои истории и на фото! Какая ты молодец!", "Ведь прошлое не вернуть ... Люблю каждый день ) и с ошибками тоже)", – написали в комментариях.