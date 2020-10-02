"А где жена?": Газманова засняли во время нежностей с жеребцом

"У наших друзей конюшня и кони. И я поймал себя на том, что про коня можно сказать много хороших слов, – говорит музыкант. – Верный, благородный, быстрый, красивый. Мне всегда легко было писать песни, где упоминались кони. Я уже не помню сколько у меня таких песен".
Подписчики страницы артист в социальной сети "Инстаграм" тут же кинулись вспоминать хиты главного "есаула" страны на эту тему. Оказалось, действительно, в очень многих из них он упоминает животных, известных своей стройностью, отлично развитой мускулатурой и хорошей интуицией.
"А где же жена? Ее на кадре для идиллии не хватает!" – комментируют кадр с жеребцом поклонники. Хотя на странице "Инстаграм" Марина Газманова появляется довольно часто и нельзя сказать, что музыкант ее скрывает.
Стоит напомнить, что Олег Газманов регулярно поддерживает мероприятия Федерации конного спорта России, во взрослом возрасте освоил верховую езду и даже хвастался: "Тренер был доволен, говорил, мол, я так сижу, будто всю жизнь в седле провел. Научиться было несложно, помогла моя спортивная подготовка".
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