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"А где жена?": Газманова засняли во время нежностей с жеребцом

Олег Газманов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
В репертуаре 69-летнего Олега Газманова есть немало песен с упоминанием лошадей. "Есаул, есаул, что ж ты бросил коня", "Мои мысли, мои скакуны", "Чтоб кони лихие с разбега в поля уносили меня", "Кони, надо мной летали кони" – строчки из его песен можно вспоминать долго. Оказалось, любовь к этим непарнокопытным у музыканта давняя.
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"У наших друзей конюшня и кони. И я поймал себя на том, что про коня можно сказать много хороших слов, – говорит музыкант. – Верный, благородный, быстрый, красивый. Мне всегда легко было писать песни, где упоминались кони. Я уже не помню сколько у меня таких песен".

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 Олег Михайлович Газманов

Олег Михайлович Газманов певец

Подписчики страницы артист в социальной сети "Инстаграм" тут же кинулись вспоминать хиты главного "есаула" страны на эту тему. Оказалось, действительно, в очень многих из них он упоминает животных, известных своей стройностью, отлично развитой мускулатурой и хорошей интуицией.

"А где же жена? Ее на кадре для идиллии не хватает!" – комментируют кадр с жеребцом поклонники. Хотя на странице "Инстаграм" Марина Газманова появляется довольно часто и нельзя сказать, что музыкант ее скрывает.

Стоит напомнить, что Олег Газманов регулярно поддерживает мероприятия Федерации конного спорта России, во взрослом возрасте освоил верховую езду и даже хвастался: "Тренер был доволен, говорил, мол, я так сижу, будто всю жизнь в седле провел. Научиться было несложно, помогла моя спортивная подготовка".

Автор: 2 октября 2020, 13:46 Источник: instagram ✓ Надежный источник
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