"А где жена?": Газманова засняли во время нежностей с жеребцом

В репертуаре 69-летнего Олега Газманова есть немало песен с упоминанием лошадей. "Есаул, есаул, что ж ты бросил коня", "Мои мысли, мои скакуны", "Чтоб кони лихие с разбега в поля уносили меня", "Кони, надо мной летали кони" – строчки из его песен можно вспоминать долго. Оказалось, любовь к этим непарнокопытным у музыканта давняя.

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