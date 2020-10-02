"Брат не животное!": реакция сына Рудковской и Плющенко на новорожденного вызвала ярость

Накануне Яна Рудковская и Евгений Плющенко объявили, что у них родился второй сын. Ребенка выносила суррогатная мама, малыша назвали Арсением.

В личном блоге продюсер поделилась трогательным видео с детьми. Саша (Гном Гномыч) сидит рядом с люлькой и гладит младшенького. Он в восторге от малыша, говорит, что тот на него похож. "Очень хороший братик", – радуется Саша Плющенко. По словам мальчика, ребенок ему улыбнулся и "дал лапку".

Именно за эти слова и зацепились подписчики Яны Рудковской. Их возмутило, что Саша говорит о новорожденном, как о животном. Также продюсера упрекнули в том, что она воспользовалась услугами суррогатной матери. Некоторые считают, что звезда будто пришла в магазин и выбрала себе нового ребенка.

"Так сказал лапку дал мне...и я засомневалась.. там точно ребеночек?) (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Так жаль что ребенка не научили кроме брендов и коньков... ЛАПКУ ДАЛ займитесь ребенком! Как будто собаку в дом взяли... Где великие учителя!? Как стыдно!", "Лапку дал 🤦🏻‍♀️объясните хоть своему ребенку чтоб брат или сестра не животное", "Как кошечка ?! Нравится тебе ? Господи ! Теряются полностью жизненные ценности !", "Лапку дал мне....у меня все", – негодуют в комментариях.

В Сети уже высмеяли появление нового члена семьи у Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Интернет-пользователи шутят, что если старшему дали прозвище Гном Гномыч, то младшего стоило бы назвать Эльф Эльфыч.