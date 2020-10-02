"Свинское отношение": бывший партнер об уходе от Кудрявцевой

Артист поделился одним показательным случаем. Так, во время пандемии коронавируса он попросил один раз не прийти на эфир. Ведущий планировал снять квартиру и остаться на некоторое время дома, чтобы, если заболеет, не заразить членов семьи. Найти жилье – дело не быстрое, и ему требовалось время.
Оскару Кучере не разрешили пропустить съемки, сказав, что по условиям контракта он обязан приехать. При этом, по его словам, и он, и его соведущая Лера Кудрявцева ранее неоднократно отсутствовали на работе по разным причинам.
Шоумен добавил, что когда он в итоге заразился коронавирусом, его "опрокинули". Оскар Кучера утверждает, что ему не заплатили ни копейки. При этом он подчеркнул, что после выздоровления его не пустили на съемки, несмотря на справку о наличии антител. "Свинское отношение", – заключил он.
Напомним, об уходе их программы Оскар Кучера объяснял свой уход из программы "Звезды сошлись" тем, что они с этим шоу "слишком разные". Ведущий добавил, что ушел без конфликтов, а также поблагодарил продюсеров. Он и Лера Кудрявцева вместе вели передачу с 2017 года. Программа выходит раз в неделю.
Как писали "Дни.ру", актер в июне тяжело переболел коронавирусом. По его словам, лечение заняло около двух недель. Тогда же Оскар Кучера пояснил, что остался без работы: телевидение ушло на каникулы, а съемки и работа в театре были на паузе.
Кучера и Кудрявцева вместе вели программу "Звезды сошлись" с 2017 года. Программа выходит раз в неделю. Гостями передачи становятся представители творческих профессий. В эфире они обсуждают актуальные темы, не связанные с политикой. К примеру, медицинские диагнозы знаменитостей, дачную жизнь богатых людей или браки известных личностей.
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