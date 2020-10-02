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"Изменений к лучшему нет": прооперированный Антонов пожаловался на здоровье

Юрий Антонов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юрий Антонов до сих пор не может восстановиться после травмы колена, полученной два года назад. Болезнь разрушила творческие планы певца.
прочитано 627 раз

Недуг стал тяжелым испытанием для композитора. Исполнитель с января этого года находился в изоляции. Реабилитация после операции оказалась длительной, и он не был к этому готов.

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Юрий Михайлович Антонов композитор, певец, актер

Артисту пришлось отменить запланированный в декабре 2019 года концерт в Кремле. "Изменений к лучшему нет, нога болит", – посетовал 75-летний Юрий Антонов. По его словам, вынужденное затворничество он переносит легко: в доме певец держит много животных, его окружает обслуживающий персонал.

Музыкант отметил, что ему не сложно находиться дома, поскольку он занят творчеством. Кроме того, живет он в Подмосковье, рядом – лес, поэтому погулять на природе для Юрия Антонова – не проблема.

Артист призвал граждан России быть аккуратными и дисциплинированными, назвав коронавирус серьезным и опасным заболеванием. Он напомнил, как важно соблюдать меры предосторожности.

Юрий Антонов ведет затворнический образ жизни. Он не посещает светских мероприятий, почти не дает интервью. В феврале прославленный исполнитель отпраздновал круглую дату. Однако широко отмечать юбилей певец не стал. Певец объяснял, что принял такое решение именно из-за проблем со здоровьем.

Автор: 2 октября 2020, 09:35 Источник: "Вечерняя Москва" ✓ Надежный источник

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