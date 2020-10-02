"Изменений к лучшему нет": прооперированный Антонов пожаловался на здоровье

Недуг стал тяжелым испытанием для композитора. Исполнитель с января этого года находился в изоляции. Реабилитация после операции оказалась длительной, и он не был к этому готов.
Артисту пришлось отменить запланированный в декабре 2019 года концерт в Кремле. "Изменений к лучшему нет, нога болит", – посетовал 75-летний Юрий Антонов. По его словам, вынужденное затворничество он переносит легко: в доме певец держит много животных, его окружает обслуживающий персонал.
Музыкант отметил, что ему не сложно находиться дома, поскольку он занят творчеством. Кроме того, живет он в Подмосковье, рядом – лес, поэтому погулять на природе для Юрия Антонова – не проблема.
Артист призвал граждан России быть аккуратными и дисциплинированными, назвав коронавирус серьезным и опасным заболеванием. Он напомнил, как важно соблюдать меры предосторожности.
Юрий Антонов ведет затворнический образ жизни. Он не посещает светских мероприятий, почти не дает интервью. В феврале прославленный исполнитель отпраздновал круглую дату. Однако широко отмечать юбилей певец не стал. Певец объяснял, что принял такое решение именно из-за проблем со здоровьем.
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