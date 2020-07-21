Юрия Антонова привезли в больницу и срочно прооперировали

Стало известно о госпитализации прославленного артиста Юрия Антонова. Певца положили на хирургический стол.

Согласно некоторым данным, Юрий Антонов попал в одну из столичных больниц. У прославленного исполнителя проблемы с ногой. Артисту сделали операцию и перевели в общую палату. Состояние певца оценивается как удовлетворительное.

Примечательно, что еще в конце прошлого года Юрий Антонов жаловался на здоровье. "У меня страшно болит колено: разрыв связок, проблемы с мениском. Врачи говорят, что нужно лежать в койке, но из уважения не могу не посещать некоторые события. Если сконцентрироваться на боли, она будет еще сильнее, поэтому я думаю о другом. И знаете, эти шаманские действия помогают, потому что недели полторы назад было куда хуже", – откровенничал он с журналистами.

Несмотря на боль, исполнитель пришел на день рождения к Кате Лель, отметившей круглую дату. К слову, юбилей был и у Юрия Антонова. В феврале ему исполнилось 75 лет.

Каждая песня Антонова – хит. Артист собирал стадионы, его знал весь СССР. Исполнитель популярен по сей день.

Юрий Антонов родился в Ташкенте и объездил с концертами всю страну. Везде его встречали овациями. Певец был успешен не только в творчестве, но и в любви. По словам артиста, женщины делали первый шаг, чтобы познакомиться с ним. Безусловно, Антонов был любимцем дам.