Лицо Крутого перекосило из-за рака

Известный композитор и продюсер Игорь Крутой в откровенном интервью Борису Корчевникову в его передаче "Судьба человека" рассказал о неутешительном диагнозе. Этот рассказ тронул многочисленных зрителей, которые рассыпались в комплиментах музыканту.

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