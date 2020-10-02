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Лицо Крутого перекосило из-за рака

Лицо Крутого перекосило из-за рака

Фото: Антон Кардашов/АГН Москва
Известный композитор и продюсер Игорь Крутой в откровенном интервью Борису Корчевникову в его передаче "Судьба человека" рассказал о неутешительном диагнозе. Этот рассказ тронул многочисленных зрителей, которые рассыпались в комплиментах музыканту.
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Четыре десятка лет назад из жизни ушел отец Игоря Крутого Яков Александрович Крутой. Причиной смерти стало весьма редкое онкологическое заболевание: рак слюнной железы. Прославленный композитор вспомнил те нелегкие времена, когда стал свидетелем борьбы отца с тяжелой болезнью. Он отметил силу воли отца, который до последнего надеялся, что сможет победить смертельный недуг.

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 Игорь Яковлевич Крутой

Игорь Яковлевич Крутой композитор

"Папа пережил море операций, потом пошли метастазы, он очень мучился. У него лицо искривилось, а ведь раньше он таким красивым был: русоволосым, голубоглазым. Папа стеснялся своего нового облика, замкнулся в себе. Прошел первый год, операции продолжались, прошел второй, за ним третий..." – вспомнил Игорь Крутой.

Композитор был на гастролях, когда ему вдруг позвонила тогдашняя супруга Елена и сообщила, что состояние его отца ухудшилось, и ему осталось жить всего несколько дней. "Папа умер во сне под утро. Он крутился во сне постоянно. В последнюю ночь на удивление спал спокойно. Как оказалось, его попросту не стало... Моего красивого папы..." – с нескрываемой грустью сообщил композитор.

Игорь Крутой убежден, что после смерти отец стал его ангелом-хранителем. Композитор даже посвятил родителю песню – "Ангел-хранитель" – и исполняет ее в дуэте с разными известными артистами. "Когда я попадал в неприятные ситуации, а такие случались в моей жизни, то вдруг откуда-то появлялась папина рука и вытаскивала меня изо всех этих проблем. Я не понимал, как это происходило. Сейчас уяснил для себя: все то, что он недополучил во время своей жизни, получил я!" – заключил продюсер.

В комментариях к передаче многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах и выразили слова поддержки. Фанаты отметили искренность и любовь, которую композитор, рассказывая об отце, не мог скрыть.

Автор: 2 октября 2020, 08:46 Источник: "Судьба человека" ✓ Надежный источник
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