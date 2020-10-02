Питт готовится нанести последний удар Джоли

Конфликт между Джоли и Питтом возник из-за того, что актриса выступает против равной опеки над детьми. Анджелина готова удовлетворить требование бывшего мужа лишь в том случае, если он позволит ей переехать с детьми в другую страну.
Брэд не согласен на это условие, поэтому готов идти до конца. Например, он хочет, чтобы суд усомнился в родительских навыках Анджелины. Для этого Питт привлек немало свидетелей, которые могут рассказать о его экс-супруге неприятные вещи.
Среди таких людей – актриса Джиллиан Арменант, которая одно время работала вместе с Джоли. Она планирует рассказать суду о склонности Анджелины к самовредительству. Также бывшей жене Брэда припомнят ее наркотическое прошлое.
Эти факты явно подрывают репутацию Джоли. Но актриса, как известно, не из робкого десятка, поэтому готова парировать.
Ранее стало известно, что Анджелина запретила Брэду видеться с детьми две недели. Актриса, узнав о его поездке в Европу с новой избранницей, моделью Николь Потуральски, отправила бывшего мужа на карантин. Такое решение Джоли многими расценивается как попытка насолить Питту.
Популярные темы форума
Почему сухость во рту?
я хочу быть страшная!
Армяно-Азербайджанский конфликт. Мысли по поводу.
в 48 лет ,не могу найти раб. это нормально ,или у меня одной так?
Лиона чего ты хочешь? Чего ты добиваешься?
Не Паша, а Маша!
А вы натурал?
Глиобластома
ТАТУ
Зачем носят часы ,если часы есть в телефоне .