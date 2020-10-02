Питт готовится нанести последний удар Джоли

Несмотря на то, что Брэд Питт и Анджелина Джоли развелись в прошлом году, супруги до сих пор не могут решить вопрос об опеке над детьми. Последние судебные заседания, где решится судьба наследников бывших супругов, пройдут с 5 по 23 октября.

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