"Занималась с ним во сне любовью": интимные откровения 77-летней Чуриковой на могиле Захарова

13 октября исполнился год со дня смерти Марка Захарова. Тогда же на Новодевичьем кладбище Москвы, где покоятся самые известные артисты страны, начался монтаж памятника легендарному худруку "Ленкома". А 19 октября его коллеги, друзья и ученики пришли на открытие.

На Новодевичьем кладбище полтора десятков памятников работы Александра Рукавишникова. Но мраморный крест на фоне бронзовых кулис – один из самых эмоционально сильных монументов, скульптора со множеством образов и глубоких смыслов. Вера и искусство – эти понятия всегда дополняют друга.

В этом же памятнике можно увидеть и отсылку к знаменитой, расположенной под углом, сцене спектакля "Юнона и Авось", поставленном мастером в 81-м, и всевидящее око, которое словно наблюдает за всеми, кто продолжает дело Марка Анатольевича.

Инна Чурикова пришла в театр "Ленком" в 1975 году. И все ее самые известные работы на сцене связаны именно с Марком Захаровым. "Без него жить стало уныло и скучно, – вздыхает Инна Михайловна. – Он ведь был нашим зрителем, нашим воспитателем, нашим ведущим! Я помню, как впервые попала к нему на репетицию – это был новый язык, новое ощущение, новая сила, которая объединяла. Он был очень нравственным человеком!"

Отметила Инна Чурикова не только профессиональные и душевные, но и физические достоинства Марка Захарова. "Он был очень красивым мужчиной, – улыбается 77-летняя звезда. – Хотя сам он не хотел быть актером, ибо сомневался в своей внешности. Но весь женский коллектив был влюблен в Марка Анатольевича и как в мужчину. Я помню, Вера Ивлева (известна по фильмам "Сказке о царе Салтане", "Черт с портфелем"), "Иванов катер" – Прим. ред.) сидела на скамейке после репетиции в спектакле "Тиль" и говорила: "Девочки, как мне повезло! Я сегодня занималась во сне любовью с Марком Анатольевичем! Как я была счастлива!" Все ее поняли и как-то кивали"