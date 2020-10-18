"Плод нашей любви": в семье Валерии ожидается пополнение

Однако наблюдательные поклонники были правы, когда отмечали округлившиеся формы молоденькой невесты. Для торжества Лиана выбрала подходящее платье, скрывающее долгожданную беременность.
Сын певицы Валерии долгое время сторонился общественности и скрывал новость о пополнении в семье. Спустя несколько месяцев пара больше не могла отрицать наличие животика о новоиспеченной жены Арсения.
Тогда Шульгин обнародовал совместную фотографию с возлюбленной и торжественно заявил, что они не могут дождаться встречи с "плодом их большущей любви".
Многочисленная аудитория принялась поздравлять будущего отца и засыпать комплиментами шикарные формы супруги Арсения. Нашли и те, кого не задела новость о беременности Лианы. Но ее образ для фотосессии они не смогли оставить без внимания.
"Да мы уже давно все поняли. А что с туфлями? Не смогли подходящий размер найти для женушки своей?", – критично подметили комментаторы.
Сам же Шульгин не стал отвечать на высказывания общественности, а только добавил, что безумно счастлив. Звездный наследник уверен, что никакие сплетни не помешают ему стать прекрасным отцом для своего чада.
Стоит отметить, что и певица Валерии уже не против стать бабушкой. В одном из интервью народная артистка призналась, что мечтает о нескольких внуках.
Популярные темы форума
обида на мужчин и рак груди
Двадцатник
Подруга ходит по свалкам и мусоркам!
Справедливость есть ?
Лидия Федосеева-Шукшина отсудила свою квартиру. Что будет дальше?
Мой ник
Никто не хочет нас обслуживать бесплатно
Короновирус и обояние
Вы верите в ретроградный Меркурий?
Коронавирус вызывает бесплодие?