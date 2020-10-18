"Плод нашей любви": в семье Валерии ожидается пополнение

Еще в августе Арсений Шульгин вышел из списка завидных холостяков и решился на ответственный шаг. Звездный наследник отрицал интересное положение своей возлюбленной и яростно утверждал, что их свадьба никак не связана с пополнением в семье.

Однако наблюдательные поклонники были правы, когда отмечали округлившиеся формы молоденькой невесты. Для торжества Лиана выбрала подходящее платье, скрывающее долгожданную беременность.

Сын певицы Валерии долгое время сторонился общественности и скрывал новость о пополнении в семье. Спустя несколько месяцев пара больше не могла отрицать наличие животика о новоиспеченной жены Арсения.

Тогда Шульгин обнародовал совместную фотографию с возлюбленной и торжественно заявил, что они не могут дождаться встречи с "плодом их большущей любви".

Многочисленная аудитория принялась поздравлять будущего отца и засыпать комплиментами шикарные формы супруги Арсения. Нашли и те, кого не задела новость о беременности Лианы. Но ее образ для фотосессии они не смогли оставить без внимания.

"Да мы уже давно все поняли. А что с туфлями? Не смогли подходящий размер найти для женушки своей?", – критично подметили комментаторы.

Сам же Шульгин не стал отвечать на высказывания общественности, а только добавил, что безумно счастлив. Звездный наследник уверен, что никакие сплетни не помешают ему стать прекрасным отцом для своего чада.

Стоит отметить, что и певица Валерии уже не против стать бабушкой. В одном из интервью народная артистка призналась, что мечтает о нескольких внуках.