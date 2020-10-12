"Мордой в унитаз": вдова Этуша плюнула в бездарную певицу Славу и ее дочку

55-летняя Елена Этуш – вдова скончавшегося полтора года назад актера и педагога Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в браке с артистом почти два двадцать лет. Елена Евгеньевна всегда отличалась хорошим вкусом и принципиальностью суждений. Поэтому, познакомившись с творчеством Славы и ее 21-летней дочки Александры, не стала молчать. Да и определение "певица" по отношению к Славе вдова Этуша предпочитает кавычить.
"Господи! "Певица" Слава и ее дочка поют? Да они обе разговаривают так, что хочется разбить телевизор. Только чтобы их не слышать больше никогда!" – эмоционально написала Елена Этуш на своей странице в социальной сети "Фейсбук".
Ее недоумение можно понять, ведь Слава очень экспрессивная, часто эпатажная, такой же воспитала и дочку. Поэтому ее своеобразная манера пения и поведения не всем близка. "Как будто она в унитаз мордой разговаривает, – пояснила свое недоумение Этуш. – А у дочки еще и дефекты речи. А манера говорить – как будто их только вчера с помойки вывезли".
Подписчики страницы Елены Этуш согласны с ее довольно резкой оценкой. "Я думала, у меня одной такие эмоции", "Там мужской бас, а не голос", "Кошачий концерт" – комментируют солидарные люди пост Елены Этуш.
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