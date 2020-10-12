Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Просто мне плохо очень": Ирина Аллегрова воссоединилась с бывшим
"Мог бы жить до ста лет": первая жена назвала причину смерти Миронова
Трясущаяся Елена Ваенга опозорилась на Первом канале
Врач успокоил беременную Казарновскую: Как хорошо, что вы именно в таком возрасте рожаете
партнеры
Понедельник
12 октября
Лента новостей
10:29
Бесстыдство не знает границ: Кравец возмущена назначенной Поргиной пенсией в 150 тысяч
10:20
Новая льгота для малоимущих может появиться в России
09:44
Родителям находящихся на дистанционном обучении школьников предложили выплачивать пособие
09:28
Наташа Королева в ярости из-за нового предательства
09:18
Какие товары могут подорожать из-за коронавируса
09:10
"Мордой в унитаз": вдова Этуша плюнула в бездарную певицу Славу и ее дочку
08:45
"Очень жаль": звезда "Дома-2" о состоянии неизлечимо больной Марины Хлебниковой
08:41
Сбежавшая к Плющенко Трусова утерла нос ученицам Тутберидзе
08:18
Эксперт: Санкции Евросоюза не заставят Лукашенко сесть за стол переговоров с оппозицией
06:01
"Пчелы покусали": Баста озадачил фанатов заплывшим лицом
04:00
"Мы стирали марлевые подгузники": Гарик Сукачев о нелегкой семейной жизни
02:03
Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 октября 2020 года
23:59
"Красивая, счастливая – беременная женщина": Топурия показала поклонникам коляску
22:02
Белорусы высмеяли посетившего СИЗО Лукашенко: Просил советы, как выжить в тюрьме
19:58
Звезда "Дом-2" не смогла спасти собственного ребенка
18:20
"Либо идиот, либо подлец": Шукшина обрушилась на участников ток-шоу
18:08
Страшная болезнь сразила 90-летнего Краско
18:00
"Боже, какая красотка!": Галкин в блузке и юбке довел народ до истерики
17:44
"У него было много женщин": Арина Шарапова о личной жизни известного телеведущего
17:32
"Заслужила": Сафронов встал на защиту оплеванной Поргиной
17:30
"Каждый день молюсь": бабушка Урганта лишилась покоя из-за страшного недуга
17:19
В Минске протестующих разогнали гранатами
17:03
"От нее отвернулись все": алкоголизм Овсиенко распугал близких певицы
16:42
"Любовь и голуби": Юлия Меньшова вывалила подробности развода с мужем
16:29
Разин нанес ответный удар возлюбленному Кудрявцевой
16:10
Белорусская оппозиция отреагировала на слова Лукашенко о плачущей на его шее Тихановской
16:06
Молодая жена Петросяна рискнула здоровьем маленького сына
15:58
Костюшкин оголился перед незнакомыми женщинами
15:43
Екатерина Волкова напомнила о главной утрате сериала "Воронины"
15:35
Угодившая на операционный стол Айза раскрыла страшный диагноз
14:50
В активном поиске: Решетова похорошела после расставания
14:43
Слава нашла мужика для 21-летней дочери
14:37
Бывший участник шоу "Дом-2" повторно женился
14:21
Бузову заподозрили в романе с известным фигуристом
14:10
Партнер Урганта озвучил зайца в новых сериях "Ну, погоди!"
13:55
Избившая внучку Гурченко модель предъявила обвинения: Пиарится за мой счет
13:49
Степаненко изменила Дубовицкую до неузнаваемости
13:44
"Может быть, еще сойдетесь с Пашей": Меньшова раскусила планы Муцениеце
13:09
"У обоих рыльце в пушку": звезда сериала "Кухня" не может простить измену мужа
13:08
Когда начнется массовая вакцинация от коронавируса в Москве
12:45
"Ты что, бессмертная?": Самойлова похвасталась фингалом трехлетней дочки
12:25
Число заболевших коронавирусом поставило мировой рекорд
12:24
Адвокат Жорин об уголовном деле по факту смерти Легкоступовой: Статус вдовца изменится
11:45
Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты
11:36
Сделано заявление о "мертворожденном ребенке" Аллегровой
11:16
"Было бы желание": Лукашенко удивил экспертов неожиданной поездкой в СИЗО
10:51
"Никакой трагедии не почувствовала": Меньшова высказалась о расставании родителей
10:47
Разбитая инсультом Кондулайнен еле держится на ногах
10:40
"У нее серьезные проблемы": подруга откровенно о состоянии Овсиенко
08:11
Коронавирус: последние новости на сегодня, 11 октября 2020 года
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Краше мамы: победившая на "Голосе" дочь Алсу потрясла народ женственностью
"Было бы желание": Лукашенко удивил экспертов неожиданной поездкой в СИЗО
Белорусская оппозиция отреагировала на слова Лукашенко о плачущей на его шее Тихановской
Белорусы высмеяли посетившего СИЗО Лукашенко: Просил советы, как выжить в тюрьме
Кремль призвали не бояться "цветной революции" в Белоруссии: без Лукашенко будет лучше
Путину посоветовали не иметь дел с Лукашенко: оппозиция смотрится выгоднее
Шоу-бизнес

"Мордой в унитаз": вдова Этуша плюнула в бездарную певицу Славу и ее дочку

Фото: Дни.ру
Анастасия Славневская, выступающая на сцене под псевдонимом Слава, впервые заявила о себе широкой публике в 2004 году, когда выпустила песню "Люблю или ненавижу". Потом был англоязычный альбом, участие в национальном отборе на "Евровидение", съемки в фильмах. Она выпустила пять пластинок. Правда, ее пение приходится по вкусу не всем.
прочитано 2894 раза

55-летняя Елена Этуш – вдова скончавшегося полтора года назад актера и педагога Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в браке с артистом почти два двадцать лет. Елена Евгеньевна всегда отличалась хорошим вкусом и принципиальностью суждений. Поэтому, познакомившись с творчеством Славы и ее 21-летней дочки Александры, не стала молчать. Да и определение "певица" по отношению к Славе вдова Этуша предпочитает кавычить.

"Господи! "Певица" Слава и ее дочка поют? Да они обе разговаривают так, что хочется разбить телевизор. Только чтобы их не слышать больше никогда!" – эмоционально написала Елена Этуш на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

Ее недоумение можно понять, ведь Слава очень экспрессивная, часто эпатажная, такой же воспитала и дочку. Поэтому ее своеобразная манера пения и поведения не всем близка. "Как будто она в унитаз мордой разговаривает, – пояснила свое недоумение Этуш. – А у дочки еще и дефекты речи. А манера говорить – как будто их только вчера с помойки вывезли".

Подписчики страницы Елены Этуш согласны с ее довольно резкой оценкой. "Я думала, у меня одной такие эмоции", "Там мужской бас, а не голос", "Кошачий концерт" – комментируют солидарные люди пост Елены Этуш.

Автор: 12 октября 2020, 09:10 Источник: facebook.com ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Знаменитости пришли проститься с Владимиром Этушем

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

й организации не все с чмстой свестьюСмогли же кукловроды все сделать так.как сделалиВозник прецендент-якобы арестовали ее муженька,который специально спровоцировал ситуацию,ячтобыт его повязали-процесс был запущенЕго женушка должна была очистить ему дооржку-дать зеленый свет,потом он появится на одлимпе и делотв шляпе
Ответить
Сейчас не поет,только ленивый и все лезут на сцену,тк зарабатывают огромные деньги Возьмите совершенно безголосую Бузову-это просто позор,и что платят люди и она получает миллионы Артисты-певцы очень хорошо живут.у всех особняки и не одниТак что лезут все с голосом или без голоса-все равно будут богатыми а у народа -по моему ему все равноХороших певцов можно по пальцам сосчитать,но безголосым там тоже так же комфортно
Наталия Колосова
Ответить
очень хорошо поет Слава!Не завидуйте
Гость
Ответить
Ошибки в тексте! Самое пикантное! Славневскую осуждаем а сами пишем с ошибками!
Василий
Ответить
Богатый дядька спонсирует этих прош-ндовок.
Гость
Ответить
Молодец!!!! бездари заполонили эфир!!!!
Гость
Ответить
во истину-поющие трусы
1

Популярные темы форума

Политика

Белорусская оппозиция отреагировала на слова Лукашенко о плачущей на его шее Тихановской
"Было бы желание": Лукашенко удивил экспертов неожиданной поездкой в СИЗО
Кремль призвали не бояться "цветной революции" в Белоруссии: без Лукашенко будет лучше
Эксперт: осознавший ошибку Лукашенко перенастраивает вектор внешней политики на восток

Шоу-бизнес

Бесстыдство не знает границ: Кравец возмущена назначенной Поргиной пенсией в 150 тысяч
Наташа Королева в ярости из-за нового предательства
"Мордой в унитаз": вдова Этуша плюнула в бездарную певицу Славу и ее дочку
"Очень жаль": звезда "Дома-2" о состоянии неизлечимо больной Марины Хлебниковой

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

Певица вновь не разочаровала своих самых преданных поклонников
Шоу-бизнес

Степаненко изменила Дубовицкую до неузнаваемости

Телеведущая похвасталась нездоровой худобой
Шоу-бизнес

Адвокат Жорин об уголовном деле по факту смерти Легкоступовой: Статус вдовца изменится

Найден странный предмет

Шоу-бизнес

"У него было много женщин": Арина Шарапова о личной жизни известного телеведущего

Владимир Молчанов в браки более 50-ти лет

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 12 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 9 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 8 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Стало известно о госпитализации Евгении Медведевой
"Жила в волчьей стае": жена тренера "Зенита" рассказала о драках в доме и слежке по камерам
Алина Загитова опозорилась в эфире Первого канала
Кержаков выиграл суд у требующей алиментов бывшей жены

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+