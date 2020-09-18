Бондарчуку и Андреевой предсказали скорый развод

Стоит отметить, что свадьба влюбленных была секретной. До сих пор подробности бракосочетания известны лишь друзьям и родным. Поклонники ждут, когда же Паулина Андреева объявит о беременности, однако, похоже, этого может и не случиться.
Ясновидящая Кажетта Ахметжанова считает, что в союзе наследников не будет. Причем актриса в целом не настроена на деторождение. Артистка мечтает о карьере и видит себя звездой. По мнению ведуньи, большой знаменитостью девушка так и не станет.
Причем изначально она рассматривала Федора Бондарчука как человека, который поможет ей с ролями. Увы, этого не случилось, а между ними вспыхнули чувства. Правда, к сожалению, этот брак не на всю жизнь. По мнению Кажетты Ахметжановой, влюбленные расстанутся уже через несколько лет.
В жизни Федора Бондарчука и Паулины Андреевой, скорее всего, будет еще по одной свадьбе. Причем после развода артисты смогут поддерживать дружеские отношения. Они не будут сожалеть об этом союзе, у них останутся теплые воспоминания и приятное послевкусие, уверена ясновидящая.
Напомним, в этом году бывшая жена режиссера Светлана Бондарчук также вышла замуж. Ее избранником стал предприниматель Сергей Харченко.
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