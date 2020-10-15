Без белья перед народом: Бузова не стыдится выпирающих сосков

На этот раз певица не стала изменять себе и показалась подписчикам совершенно без белья. Однако это уже никого не удивило, даже наоборот, расстроило. "Оль, ну снова без белья":
На фото поющая ведущая предстала в тонком кроп-топе, скорее напоминающем повязку. Фактура ткани создавала эффект кожи. В таком провокационном виде Бузова пришла на светском мероприятии.
Отметим, что певица переживала трудности после развода с Дмитрием Тарасовым. Она впала в депрессию и начала комплексовать из-за своей внешности. Бизнесвумен даже хотела увеличить грудь! Однако этого не произошло. И терепрь Бузова утверждает, что ей нравится в себе все.
Год назад у телеведущей начался долгожданный роман. Фанаты ликовали, что их Олечка наконец-то не одна. Она начала встречаться с блогером Давидом Манукяном. Однако некоторые заподозрили их в неискренности чувств.
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