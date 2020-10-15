Без белья перед народом: Бузова не стыдится выпирающих сосков

После выступления в московском гей-клубе Ольга Бузова никак не может остановиться и то и дело оголяется. На концерте, по которым так истосковались звезды, поп-дива, кажется, показала уже все, чем наградила ее природа. Но шоу продолжается. прочитано 834 раза На этот раз певица не стала изменять себе и показалась подписчикам совершенно без белья. Однако это уже никого не удивило, даже наоборот, расстроило. "Оль, ну снова без белья": ПО ТЕМЕ Бузова разочарована последним местом на "Ледниковом периоде": Засудили – это факт Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая На фото поющая ведущая предстала в тонком кроп-топе, скорее напоминающем повязку. Фактура ткани создавала эффект кожи. В таком провокационном виде Бузова пришла на светском мероприятии. Отметим, что певица переживала трудности после развода с Дмитрием Тарасовым. Она впала в депрессию и начала комплексовать из-за своей внешности. Бизнесвумен даже хотела увеличить грудь! Однако этого не произошло. И терепрь Бузова утверждает, что ей нравится в себе все. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 2 Дек 2019 в 11:45 PST Год назад у телеведущей начался долгожданный роман. Фанаты ликовали, что их Олечка наконец-то не одна. Она начала встречаться с блогером Давидом Манукяном. Однако некоторые заподозрили их в неискренности чувств.

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