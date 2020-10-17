В истории Дианы Шурыгиной неожиданно всплыл Тарзан: голая девушка забилась в кусты

На снимке Диана позирует в зарослях джунглей. Девушка предстала в необычном ракурсе – боком, поджав колени и прикрыв обнаженную грудь руками. Диким взглядом она испуганно смотрит в камеру. Ее волосы спутанные и мокрые, а одежды нет совсем.
Девушка опубликовала этот снимок в своем "Инстаграм", ничего не подписав в тексте. Многие подписчики восхитились хрупкой фигурой девушки. Однако со времен передачи "Пусть говорят", звездой которой она стала, у нее осталось много хейтеров, которые каждый раз дают о себе знать. Как только не называли Шурыгину – и Маугли, и Тарзаном.
"Маугли, ты ли это?"; "Тарзан: начало", – писали ехидные фолловеры.
Стоит отметить, что едкие комментарии популярная Шурыгина оставила без внимания. Преданные поклонники сами ответили им и защитили свою любимицу. Они отметили, что ей хватит издевательств, ведь в свое время она натерпелась.
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