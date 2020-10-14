"Холостяка" Тимати атакуют девушки из "Дома-2"

Впрочем, уже появилось немало охотниц на завидного жениха. Накануне стало известно, что звезда шоу "Дом-2" Марина Мексика отправила заявку на участие в программе "Холостяк". Девушка стала одной из 30 тысяч претенденток.
Пиар-менеджер экс-участницы реалити подтвердил, что та действительно делает все возможное, чтобы войти в десятку претенденток. Как оказалось, она даже задействовала свои связи на телевидении ради возможности побороться за сердце Тимати.
Судя по инстаграм-аккаунту Марины Мексики, она знакома с девушкой, которую уже записали в новые возлюбленные рэпера. Звезда "Дома-2" увлекается татуировками и периодически ходит на процедуры к Анне Дарбицкой, которая работает в салоне Black Star.
Напомним, именно эта девушка через несколько дней после расставания Тимати и Анастасии Решетовой опубликовала снимок с рэпером и загадочной подписью "Теперь можно". Фанаты предположили, что она и есть та самая роковая разлучница.
Напомним, многие поклонники считают, что артист и модель расстались только на время, а после шоу "Холостяк" вновь будут вместе. Однако бывшая подруга артиста информацию опровергла, заявив, что это не в ее принципах.
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