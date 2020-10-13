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Шоу-бизнес

"Пока мамки обсуждают": Тимати плюнул в противников шоу "Холостяк"

Тимати. Фото: legion-media.ru
На прошлой неделе стало известно, кто будет новым участником шоу "Холостяк" – им выбрали Тимати. Что забавно, всего месяц назад рэпер расстался с матерью своего второго ребенка Анастасией Решетовой.
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Пару тут же обвинили в хайпе. Многие уверены, что после окончания программы артист вернется в лоно семьи. Однако модель все отрицает, уверяя, что для нее подобное недопустимо, принципы не позволят.

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Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

Звездные коллеги Тимати также выразили свое мнение по поводу его участия в скандальном шоу. Например, Рита Дакота усомнилась в нравственности рэпера, ведь он уже второй раз подряд бросает девушек с младенцами на руках. Роза Сябитова отметила, что для поиска партнерши музыканту не стоит идти на "Холостяка" – даму сердца он там не встретит. Ксения Бородина также вставила свои пять копеек, добавив, что на таком проекте девушки ищут славы, а не любви.

Тимати долго не комментировал нападки в свой адрес, но в понедельник все же решил дать отпор. Он опубликовал в личном блоге фотографию с сыном на руках. По словам звезды, Ратмиру очень нравятся белые рубашки, галстуки-бабочки и "кушать розы". "Пока мамки и всякие второсортные певички обсуждают", – отметил артист.

Также музыкант добавил, что не переживает за будущее своего сына. По словам Тимати, он делает все, чтобы у его деток было то, что не присутствовало даже в его детстве. Артист заявил, что не собирается останавливаться. "Это я не только про бизнес, но и про наследников", – уточнил рэпер.

Автор: 13 октября 2020, 14:42 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любимые женщины Тимати

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