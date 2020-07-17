Алла Довлатова рассказала о секретах борьбы с лишним весом

Алла Довлатова побудила пользователей социальной сети обсудить ее внешний вид. Опубликовав фотографию в купальнике, телеведущая вызвала массу вопросов у подписчиков. Прекрасную половину человечества заинтересовала фигура 45-летней звезды.

Поклонники Аллы Довлатовой недоумевают, как ей удается поддерживать шикарную фигуру и ни в чем себя не ограничивать. Радиоведущая не раз заявляла, что позволяет себе сладости и кондитерские изделия.

Звезда решила поделиться секретами молодости и красоты. По словам Аллы Довлатовой, она регулярно тренируется – даже на отдыхе. Телеведущая является многодетной матерью, но ее фигуре можно позавидовать.

С тех пор, как артистка родила первого ребенка, она не расстается со спортивным инвентарем. Алла Довлатова сидела на разных диетах, но со временем поняла: только сбалансированное питание помогает оставаться стройной и здоровой.

Теперь телеведущая делится секретами похудения в личном блоге в "Инстаграм". Несколько дней назад Алла Довлатова открыла для себя новый способ борьбы с целлюлитом. В этом ей помог знаменитый душ Шарко.

"Как быстро похудеть, побороть целлюлит и получить заряд бодрости? Для меня это все возможно в любимой процедуре – душе Шарко! Аппарат в руках профессионала творит чудеса", – заявила артистка.

Стоит отметить, что после "чудодейственной" процедуры на теле остаются синяки, но это не останавливает Аллу Довлатову в борьбе за идеальную фигуру. На вопрос подписчицы, больно ли стоять под душем, она ответила, что получает удовольствие от подобных манипуляций.