Спектакль с Долиной начался со скандала и приезда полиции

Мюзикл "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит" должен был начаться вовремя, но постановку пришлось задержать из-за зрительницы, сидящей в зале. Женщина отказалась надевать маску, висящую на подбородке. Тем самым она нарушила правило, которое установил мэр Москвы Сергей Собянин.
Сначала зрительницу пытались уговорить билетеры и администратор. Также с женщиной пришлось общаться заместителю директора театра. В скандал даже вмешалась руководитель Ирина Апексимова. Она попросила зрительницу покинуть театр. Услышав отказ, актриса вызвала полицию.
Нарушительница препиралась с администрацией театра и другими пришедшими посмотреть спектакль целый час. В итоге правоохранители задержали женщину. Полицейские составили административный протокол.
"Она попросила у нас распоряжение, где должно быть написано, как должна быть надета маска", – объяснила Апексимова журналистам.
Лариса Долина присоединилась к участникам мюзикла весной 2020 года. Артистка много времени тратила на репетиции, из-за чего подорвала здоровье. Несмотря на трудности, певице удалось выучить сложную партию и в очередной раз поразить поклонников своим талантом.
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