Зудина рассекретила судьбу имущества Табакова

Марина Зудина пришла поддержать 23-летнего сына Павла Табакова, который сыграл в мистическо-детективном сериале о русском севере "Мертвое озеро". С 14 марта его можно будет увидеть на платформе ТНТ- Premier. Корреспондент "Дни.Ру" встретился с актрисой.

12 марта исполнится ровно год со дня ухода великого, без преувеличения, русского актера, режиссера и педагога Олега Табакова. Для его вдовы Марины Зудиной, конечно, это непростое время. Но она – в память о любимом муже и для примера детям – не позволяет себе хандрить, много работает.

"Сегодня Александр Рукавишнов (автор памятника Высоцкому на Ваганьковском кладбище, Достоевскому возле РГБ, Никулину у Цирка на Цветном – Прим. Ред.) по предложению Владимира Машкова готовит скульптурную композицию Олегу Павловичу, – рассказала о делах текущих Марина Зудина в эксклюзивном интервью "Дни.Ру". – Когда я ее увидела, то пришла в восторг, потому что такое видение Табакова совпало с моим личным ощущением, с ощущением моих детей. Посоветовалась с Авангардом Леонтьевым – ему нравится, хочу показать еще Жене Миронову. Ее установят рядом с новым зданием "Табакерки" на Сухаревке".

А вот уже существующий в МХТ имени Чехова бронзовый бюст Олега Табакова работы Салават Щербакова (автор скандального 17-метрового памятника князю Владимиру на Боровицкой площади Москвы) вызывает у Марины Зудиной противоречивые чувства. "Понимаете, бюст и памятник – это не жанр Олега Павловича, – считает она. – Его – это какое-то хулиганство, типа саратовского памятника с котом Матроскиным. Но решили, что поскольку в театре есть бюсты Станиславскому, Немировичу-Данченко и Ефремову, который заказывал сам Табаков, то уместно будет в этих стенах увековечить и его самого в такой же эстетике, но это была не моя идея".

Сегодня Марина Зудина занимается разбором вещей, архива и документов – имущества Олега Табакова из его рабочего кабинета в театре. "В МХТ непременно появится его мемориальная гримерная (там есть артистические уборные Константина Станиславского и Олега Ефремова – Прим. ред.), – рассказала вдова. – Но все это требует большого внимания и времени, сейчас буду чуть свободнее и займусь".