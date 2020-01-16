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Неизлечимо больная Марина Хлебникова о своем недуге: Нужно об этом орать?

Марина Хлебникова. Фото: Natalia Shakhanova/www.globallookpress.com
Поклонники встревожены состоянием исхудавшей Марины Хлебниковой. Исполнительница хита "Чашка кофею" рассказала о своем здоровье, встрече Нового года и перспективе встретить новую любовь.
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Поводом для волнения фанатов стали фото Марины Хлебниковой и слухи о пристрастии певицы к спиртному. Исполнительница призналась, что много лет неизлечимо больна. Называть диагноз Марина не желает. "Медики стараются, помогают мне во всем, но килограммы я так и не набираю. Меня очень пугает мой вес", – призналась певица.

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Тем не менее есть и некоторые подвижки – Хлебникова перестала терять килограммы, вес остановился на одной отметке. "А моих истинных поклонников вообще не парит, в каком я весе. Их больше интересует, как я выступаю. Ну да, я худенькая. И что? Нужно об этом орать?" – спросила Марина.

Артистка подчеркнула, что не морит себя голодом. "Аппетит у меня хороший. Я приезжаю домой с работы и ем как сумасшедшая: суп, второе, салат... Вчера вообще половину коробки печенья сама съела", – похвасталась певица.

В Новый год Хлебникова работала. "Каждый год меня так и подмывает сделать исключение и не выступать в новогоднюю ночь. Но уже непривычно отмечать праздник в кругу семьи, поэтому выступала", – пояснила она.

Звезда опровергла слухи о том, что давно не поет. "На самом деле концерты у меня никогда не прекращались, я выступаю так же, как и раньше. График плотный. Из-за него я даже не могу улететь на отдых. Раньше к концу января всегда куда-то выбиралась. А на сей раз не получится: весь январь забит. Мне приятельница предлагала улететь на Тибет, я там никогда не была. Но это пока что только мечты", – сообщила исполнительница.

По словам Марины Хлебниковой, 2019 год был для нее "очень теплым" от поддержки друзей и близких, в том числе и дочери Доминики, которой исполнилось 20 лет. Наследницу артистка родила в браке с бизнесменом Михаилом Майданичем. Однако сейчас она одинока и думать о новой любви пока не готова. "Надеюсь, что когда-нибудь найдется мой человек..." – цитирует исполнительницу "Собеседник".

Напомним, что в 2018 году Марина Хлебникова обнаружила в собственной квартире труп первого мужа Антона Логинова. После этого она попала в больницу с нервным срывом.

Автор: 16 января 2020, 13:14
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь звезды 90-х Марины Хлебниковой

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