"Очень жаль": звезда "Дома-2" о состоянии неизлечимо больной Марины Хлебниковой

Поклонники бьют тревогу. Якобы Марина Хлебникова ведет закрытый образ жизни, не выходит в свет, почти не дает интервью и не выпускает новых песен потому, что имеет серьезные проблемы с алкоголем. Ситуацию прокомментировал бывший участник телепроекта "Дом-2" Рустам Солнцев.

Все началось с того, что наблюдательные фанаты обратили внимание, что Марина Хлебникова долгое время не обновляла свой блог в популярной социальной сети. А далее распространился рассказ некой соседки, будто она видела, как к дому приезжала скорая помощь. Женщина не исключила, что медики приезжали именно к Марине Хлебниковой, которая будто бы "злоупотребляет".

Свое мнение о том, как себя чувствует некогда популярная артистка, высказал бывший участник скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Рустам Солнцев. Он не исключил, что у Марины Хлебниковой действительно есть проблемы с алкоголем.

"Я предполагаю, что Марина действительно злоупотребляет. Они все сейчас, кто из 90-х, либо употребляют, либо их в этом подозревают. Как и Овсиенко. Либо они в этом состоянии отправились в небесную канцелярию, как Легкоступова. Очень жаль, конечно", – вздохнул Рустам Солнцев.

Журналисты связались с официальным представителем Марины Хлебниковой, мужчиной по имени Данила. Но тот категорически отказался обсуждать вероятность алкогольной зависимости певицы. "Я не уполномочен вам давать комментарий, Марина тоже не будет давать комментариев по этому поводу", – отрезал помощник певицы.

Между тем сама Марина Хлебникова вышла на связь с поклонниками. Артистка обнародовала новую фотографию, на которой запечатлена в белом летнем платье и в эффектной шляпке. Артистка сообщила, что сделала новую фотосессию. Подписчики пришли в восторг и рассыпались в комплиментах.

Ранее Марина Хлебникова признавалась, что страдает неизлечимой болезнью. Якобы именно поэтому она так плохо выглядит: похудела и постарела. Будто бы она уже много лет страдает от этого недуга. Однако чем именно больна, Марина Хлебникова предпочла не говорить.