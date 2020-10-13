"Когда умрете, музей будет": Собчак похвасталась своим новым загородным особняком

Телеведущая Ксения Собчак показала ход строительства своего шикарного загородного особняка. Проектом занимается престижная строительная компания, которая возводит для Ксении Анатольевны дом в европейском стиле из финской северной сосны.
В своем "Инстаграм" Собчак опубликовала серию фото. На кадрах видно уже возведенное строение в несколько этажей с колонной.
"Неплохой домик. Потом, когда умрете, музей будет. Так что стройте на совесть", – написал фолловер.
Многие назвали новый дом Ксении Собчак очень стильным и лаконичным, без особых вычурных деталей, как у Анастасии Волочковой. Подписчики с нетерпением ждут видео-экскурсии из нового гнездышка звезды и призывают не переборщить с отделкой.
Строительство особняка стартовало в прошлом году. Коттедж из дорогостоящих экологичных материалов площадью в тысячу квадратных метров стоит около 40 миллионов рублей, пишет ТВЦ.
Ведущая планирует жить в особняке с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном. Поскольку мальчик с ранних лет занимается плаванием, в коттедже есть отведена огромная площадь под бассейн.
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