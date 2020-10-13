Собчак сообщила о беременности и СПИДе

Ксения Собчак регулярно сдает анализы на коронавирус – все-таки работа обязывает. Накануне телеведущая в очередной раз прошла тестирования – оказалось, она инфицирована.

Правда, по сообщениям СМИ, артистка еще не в курсе, что стала носителем китайской заразы. Оказывается, врачам так и не удалось связаться с супругой Константина Богомолова, хотя результат теста пришел еще 11 октября.

Если верить источникам, Ксения Собчак все это время передвигалась по Москве и заражала людей вокруг. Правда, сама телеведущая заявила, что никакого коронавируса у нее нет.

Она в шутку предложила телеграм-каналам, которые охотятся за сенсациями, вернуться к излюбленной "утке" про ее беременность. Также артистка вспомнила строчку из песни Земфиры, которая напомнила ей ситуацию с мнимым коронавирусом. "А у меня СПИД, и значит, мы умрем", – заявила Ксения Собчак.

Стоит отметить, что число заболевших китайской инфекцией растет с каждым днем. Почти ежедневно в России заболевают порядка 13-14 тысяч человек, при этом максимальный прирост наблюдается в Москве.

Однако многие звезды не обращают внимания на меры предосторожности. Например, накануне певица Жасмин с размахом отметила свой день рождения. Артистка пригласила на праздник престарелых родственников и многих друзей из шоу-бизнеса.