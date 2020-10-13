Муцениеце высказалась об участии в шоу "Холостяк" с Тимати

Известие о том, что Тимати станет новым участником шоу "Холостяк" всполошило общественность. Коллеги по цеху подвергли сомнению искренность намерений Тимати.

Рэпер Тимати зарекомендовал себя как искусный пиарщик и изобретательный маркетолог. Вот уже более десяти лет знаменитость умудряется оставаться в статусе звезд первого эшелона.

Для поддержания популярности Тимати был готов на многое. Его личная жизнь превратилась в подобие реалити-шоу. Теперь, можно сказать, рэпер решил придать этому официальный вид. Стало известно, что певец станет лицом нового сезона "Холостяка".

Близкие Юнусову люди, а также представитель шоу-бизнеса сошлись во мнении, что спутницу там Тимур себе не найдет. Многие даже подвергли резкой критике факт участие Тимати в проекте.

Не осталась равнодушной к новости и актриса Агата Муцениеце. Она обнародовала в своем "Инстаграме" ролик юмористического характера. Подруга спросила Агату, будет ли она принимать участие в шоу "Холостяк", на что та ответила, что не пройдет даже кастинг.

Напомним, что последнее время имя Агаты Муцениеце появляется в прессе в контексте скандала, связанного с Павлом Прилучным. После развода звезд выяснилось, что в их жизни все было, мягко говоря, не так радужно, как было принято считать. Муцениеце заявила, что Прилучный пил и систематически поднимал на нее руку.