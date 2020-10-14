"Я заработал 1,5 миллиона": пожарный пристыдил Самбурскую за слова о скромных доходах спасателей

Второй день подряд СМИ пестрят заголовками о неосторожном высказывании актрисы Настасьи Самбурской, которая публично унизила представителей важных профессий. Звезда сериала "Универ" заявила, что пожарные и спасатели слишком мало зарабатывают, чтобы быть достойными внимания таких девушек, как она.

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