Сын Сафронова заткнул рот меркантильной Самбурской: За умную сойдешь

Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин прокомментировал компрометирующее заявление актрисы Настасьи Самбурской о мужчинах, которые, по ее мнению, мало зарабатывают. Пианист жестко раскритиковал женщину.
Звезда "Универа" считает, что пожарные и следователи получают около 30 тысяч рублей в месяц. Самбурская считает, что рядом с такими мужчинами ей пришлось бы самой обеспечивать семью.
Лука Затравкин назвал Настасью Самбурскую меркантильной и посоветовал ей помолчать, чтобы не разочаровать своих фанатов, пишет Пятый канал. "За умного сойдешь", – сказал он.
Также он рекомендовал актрисе не ограничиваться лишь своим представлением идеальных мужчин, ведь у каждого они свои. По мнению Затравкина, Самбурская может прожить одинокую жизнь и в результате "конец будет печальный". Также пианист напомнил, что легче всего приходить на все готовенькое и ждать принца, чем добиваться всего вместе. К тому же, в жизни бывает всякое...
"Сегодня зарабатываешь ты, завтра будет зарабатывать он…" – привел пример Затравкин.
Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал Настасью Самбурскую за то же самое. Он заявил, что никогда не любил актрису. Также он предположил, что ее вообще никто не любил в жизни, поэтому она так и говорит.
Звезда сериала "Универ. Новая общага" не раз признавалась, что любит жить на широкую ногу. Настасья Самбурская готова тратить огромные суммы ради комфорта.
Популярные темы форума
Не глотает
жена изнасиловала батарею
Умерла 19-летняя дочь
Опрос! Где бы вы жили?
Новый подарок дедушке Путлеру
Турция хочет захватить Израиль!
какие мужики сейчас в моде?
Что думаете по поводу астрологов, нумерологов, гадалок, психологов? К кому обращались и какие впечатления?
Вы верите в мистику?
Путин призвал к прекращению огня