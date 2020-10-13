Сын Сафронова заткнул рот меркантильной Самбурской: За умную сойдешь

Накануне в личном микроблоге звезда сериала "Универ" отвечала на вопросы поклонников. Беседуя с подписчиками, Настасья Самбурская мечтательно порассуждала, за кого бы она пошла замуж.



Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин прокомментировал компрометирующее заявление актрисы Настасьи Самбурской о мужчинах, которые, по ее мнению, мало зарабатывают. Пианист жестко раскритиковал женщину.



Звезда "Универа" считает, что пожарные и следователи получают около 30 тысяч рублей в месяц. Самбурская считает, что рядом с такими мужчинами ей пришлось бы самой обеспечивать семью.

Лука Затравкин назвал Настасью Самбурскую меркантильной и посоветовал ей помолчать, чтобы не разочаровать своих фанатов, пишет Пятый канал. "За умного сойдешь", – сказал он.

Также он рекомендовал актрисе не ограничиваться лишь своим представлением идеальных мужчин, ведь у каждого они свои. По мнению Затравкина, Самбурская может прожить одинокую жизнь и в результате "конец будет печальный". Также пианист напомнил, что легче всего приходить на все готовенькое и ждать принца, чем добиваться всего вместе. К тому же, в жизни бывает всякое...

"Сегодня зарабатываешь ты, завтра будет зарабатывать он…" – привел пример Затравкин.

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал Настасью Самбурскую за то же самое. Он заявил, что никогда не любил актрису. Также он предположил, что ее вообще никто не любил в жизни, поэтому она так и говорит.

Звезда сериала "Универ. Новая общага" не раз признавалась, что любит жить на широкую ногу. Настасья Самбурская готова тратить огромные суммы ради комфорта.

