"Ее никогда не любили": Пригожин крепко приложил Самбурскую

Накануне в личном микроблоге звезда сериала "Универ" отвечала на вопросы поклонников. Беседуя с подписчиками, Настасья Самбурская сообщила, что никогда не станет женой пожарного или спасателя. Мужчины этих профессий слишком мало зарабатывают – от 26 до 35 тысяч рублей.
Артистка подчеркнула, что привыкла к определенному уровню жизни и пожарный "не потянет" ее расходы. Содержать своего мужчину Настасья не собирается.
Высказывание Самбурской стало резонансным. На него отреагировал продюсер Иосиф Пригожин. Музыкальный деятель отметил, что специалистам, которые оберегают других людей от опасности, необходимо "кланяться до земли". Пригожин с уважением относится к профессионалам в любых областях.
"Потому, что, вероятно, никогда не любила. И ее никогда не любили", - сказал Иосиф о Настасье, а после добавил, что для настоящих чувств профессия не имеет значения.
Музыкальный деятель условно поделил людей на два типа. Первые, пережив трудности, становятся лучше и добрее. У вторых же появляется озлобленность, и они начинают винить в своих проблемах окружающих. Иосиф Пригожин признался, что в прошлом работал пожарным и даже грузчиком.
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