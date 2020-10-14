"Очень противная штучка": оправившийся от коронавируса Башмет о своем состоянии

Провести большой форум с участием мировых звезд – подвиг сегодня, ведь практически все мероприятия отменены. Вдвойне подвиг, что устроил его человек, сам только что переболевший коварным коронавирусом. В Ярославле состоялся XII Международный музыкальный фестиваль под художественным руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. прочитано 152 раза Традиционно этот знаменитый фестиваль проходил в мае. Но тогда, как мы помним, весь мир пребывал на строгой самоизоляции. Поэтому перенос на октябрь, с одной стороны, добавил фестивалю новых красок, а с другой сделал возможным приезд многих исполнителей, ведь границы потихоньку начинают открываться. ПО ТЕМЕ Юрий Башмет попал в больницу со страшным диагнозом Врачи спасают инфицированного Башмета Сюжеты Коронавирус в России Например, южнокорейская скрипачка Е Юн Чой (самая юная участница конкурса имени Чайковского за всю его историю) добиралась до Ярославля полтора дня. "У меня была пересадка в Стамбуле, но поздно пришел результат теста на коронавирус, пришлось менять билет", – говорит исполнительница. От наличия отрицательного теста на коронавирус зависел приезд в Ярославль и самого Юрия Башмета. К счастью, свежее исследование показало, что РНК вируса в организме маэстро не обнаружено. "Я очень скучал по фестивалю, – признался Юрий Абрамович. – И как только получил тест, что здоров, сразу стал собираться в Ярославль!" В итоге прославленный дирижер и альтист успел на закрытие, где дирижировал несколькими произведениями. На сцену Ярославской филармонии вышла и дочь музыканта – пианистка Ксения Башмет. Знаменитые отец и дочь сделали гостям фестиваля чудесный подарок – сыграли неизвестное произведение Дмитрия Шостаковича, о существовании которого долгие годы не знали ни вдова композитора, ни музыковеды. "Берегите себя, ведь этот вирус – очень противная штучка", – пожелал зрителям Юрий Башмет. И пообещал, что через год фестиваль вновь состоится непременно.

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