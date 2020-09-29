Врачи спасают инфицированного Башмета

У маэстро Юрия Башмета было множество планов на эту осень – турне Всероссийского юношеского симфонического оркестра, проведение большого фестиваля в Ярославле. Но коронавирусу на все это плевать – он поразил прославленного альтиста и дирижера...

"У маэстро Башмета подтверждена коронавирусная инфекция, – сообщили "Дни.ру" в пресс-службе Башмета. – На данный момент Юрий Абрамович проходит лечение и чувствует себя хорошо, он с нетерпением ждет момента, когда снова сможет выйти на сцену и встретиться с любимой публикой".

ПО ТЕМЕ Юрий Башмет попал в больницу со страшным диагнозом

Ранее телеграмм-каналы сообщили, что Народного артиста СССР Юрия Башмета госпитализировали с пневмонией и одышкой. Писали, что дирижер находится в состоянии средней степени тяжести. Также в больницу попала его жена Наталья.

"Все запланированные концерты, а также фестиваль в Ярославле пройдут по плану, – подчеркнули в пресс-службе. – Но в связи с болезнью Юрия Башмета, на концертах турне Всероссийского юношеского симфонического оркестра городам России 2020 года за дирижерский пульт коллектива встанет Фредди Кадена (Эквадор)".

Напомним, по состоянию на 29 сентября в Москве выявлено 2300 новых случаем заражения. В России количество больных за сутки выросло на 8232 человек.