Билан отдаст свой голос Крокодилу Гене

Бюджет у ленты солидный – 600 миллионов рублей. Вероятно, благодаря вложению таких огромных средств и удалось привлечь к созданию популярных артистов. В прокат мультфильм должен выйти в 2022 году.
Как оказалось, Крокодил Гена запоет голосом Димы Билана. Об этом знаменитость сообщила в своем инстаграм-аккаунте. По его словам, исполнять легенду всегда приятно.
Артист опубликовал видео из звукозаписывающей студии, в руках музыкант держит фигурку любимого героя. Дима Билан напел пару строк из всеми известной песни. Он предложил угадать, что же это за композиция. Поклонники безошибочно назвали трек в комментариях.
"Очень было бы прикольно услышать в Вашем исполнении песенку Шапокляк (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Дима, ваш репертуар для всех возрастов, многогранный вы наш", "Геннадий вернулся", "Ждем с нетерпением релиз", – написали поклонники.
Напомним, недавно Дима Билан сообщил, что купил дом мечты. Оказалось, сделка состоялась еще весной – за несколько дней до режима самоизоляции. По словам артиста, ему предстоит еще многое привести в порядок. Например, певец мечтает о собственной звукозаписывающей студии.
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