Билан отдаст свой голос Крокодилу Гене

Дима Билан в личном блоге рассказал, что принял участие в записи музыки к новой версии мультфильма о Крокодиле Гене и Чебурашке. О том, что "Союзмультфильм" запланировал съемки полнометражного фильма, стало известно несколько дней назад.

прочитано 84 раза