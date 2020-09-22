Изменившегося Билана разнесли за безвкусицу

"Мне не понравился новый образ Димы Билана, он как будто из начала двухтысячных", – заявила собеседница "Дни.ру". Она недоумевает: кто сегодня подбирает цвет пиджака под цвет волос?

"Эти джинсы, эта прическа, пиджак и вообще... Мне гораздо ближе, когда Дима одет в дорогой классический костюм. Я люблю эксперименты, но не когда они безвкусные и неинтересные", – вынесла певцу модный приговор эксперт.

Напомним, недавно в инстаграм-аккаунте исполнителя появилось его фото в экстравагантном виде. Дима Билан окрасил волосы в малиновый цвет и надел того же тона пиджак. Многие поклонники не оценили образ знаменитости. "Боже, ну зачем?", "Что стало с тем нормальным Биланом, где он?", – прокомментировали снимок певца подписчики.

Как писали "Дни.ру", ранее звезду выписали из больницы. На протяжении нескольких недель Дима Билан в лежал лечебном учреждении с воспалением легких. Он публиковал видео из палаты, где сообщал фолловерам о своем самочувствии.

26 августа артист заявил, что госпитализирован. Он работал с температурой и долго не шел к врачу. А после катания на катере в Крыму ему стало совсем плохо. В последнее время Дима Билан стал часто болеть. Обеспокоенные поклонники даже предположили, что у него может быть ВИЧ, отсюда и все обострения. Но эта информация не нашла подтверждения.