В активном поиске: Решетова похорошела после расставания

Новости, связанные с расставанием Тимати и его возлюбленной, взбудоражили всех пользователей социальных сетей. Пока музыкант участвует во всевозможных реалити-шоу, Анастасия Решетова должна самостоятельно заниматься воспитанием малыша.

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