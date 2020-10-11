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В активном поиске: Решетова похорошела после расставания

В активном поиске: Решетова похорошела после расставания

Анастасия Решетова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Новости, связанные с расставанием Тимати и его возлюбленной, взбудоражили всех пользователей социальных сетей. Пока музыкант участвует во всевозможных реалити-шоу, Анастасия Решетова должна самостоятельно заниматься воспитанием малыша.
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Похоже, что модель вовсе и не переживает из-за разрыва с Тимати. Молодая мама охотно ведет социальные сети и делится преображениями во внешности.

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Плюс ко всему, Анастасия Решетова решила не показывать истинных эмоций на публике и уже отправилась на поиски нового спутника. Рынок невест нынче переполнен, но это совершенно не мешает модели сделать ставки на свою красоту.

Анастасию теперь не узнать. Девушка перевоплотилась в брюнетку с пухлыми губами и точеными скулами. Экс-избранница Тимати не раскрыла всех явок и паролей, но заверила, что изменения во внешности помогут каждой стать счастливой.

"Все женщины после расставания – становятся краше. Ищите скорее нового мужчину", – подметили комментаторы.

Сама же Решетова не стала реагировать на возгласы общественности и только лишь добавила, что не нуждается в чей-либо поддержке. Видимо, Анастасия настолько устала от восторженных взглядов мужчин, что решила сделать перерыв в знакомствах.

Остается только гадать, явится ли модель на проект "Холостяк", в который подался ее бывший возлюбленный. Поговаривают, что Решетова крайне мстительная, поэтому публика находится в ожидании драматической развязки напряженных отношений с рэпером.

Автор: 11 октября 2020, 14:50 Источник: Инстаграм Анастасии Решетовой ✓ Надежный источник
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Что известно о новой сексуальной подруге рэпера Тимати

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