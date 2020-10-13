Состояние любовницы ухудшилось после потасовки с мужем Наташи Королевой

Стало известно, как чувствует себя предполагаемая любовница Сергея Глушко, актриса и модель Анастасия Шульженко. Ее состояние ухудшилось, появилось фото, на котором та запечатлена с капельницей в руке.

На днях состоялась встреча Анастасии Шульженко с мужем Наташи Королевой Сергеем Глушко. Актриса пыталась поговорить со стриптизером, выяснить отношения, договориться. Но тот и слушать не стал. Он оттолкнул ее, женщина упала и сильно ударилась головой. По некоторым данным, Анастасии диагностировали сотрясение мозга.

А теперь Шульженко и вовсе оказалась на больничной койке. Актриса обнародовала фотографию с капельницей в руке. Модель пожаловалась, что после того, как стало известно о ее интимной связи с мужем Наташи Королевой, на нее набросились с критикой и травлей. Анастасии пришлось отбиваться. "В борьбе за свое доброе имя я потеряла все здоровье: нервы на пределе, после падения глаза совсем не видят, ведь и так были проблемы. Врачи говорят: "Что же вы хотели после сотрясения мозга?!" – пожаловалась Шульженко.

Актриса призналась, что в результате этой грязной истории сильно разочаровалась в Сергее Глушко. "Что случилось – то случилось! Я никогда не думала, что люди описывая любовь, как "удар", как "напасть" могут иметь ввиду физическое насилие. За что я так тяжело сейчас расплачиваюсь!? За полтора года счастья!? Как может мужчина, сильный, нежный, вдруг превратиться в человека, третирующего тебя, в преследующего тебя гонителя!? (орфография и пунктуация автора сохранен. – Прим.ред.)", – возмущена актриса.

По словам Анастасии Шульженко, теперь ее жизнь превратилась в балаган, причем немалую роль в этом, по ее мнению, сыграли Сергей Глушко и Наташа Королева, которые раздают интервью направо и налево, хотя до этого утверждали, что ничего не будут комментировать. "Господин Глушко и госпожа Порывай глумятся, выкладывают нелепые видео, а я, который день на больничной койке. Мало того, что пока жена не видела и не знала, так я была для него и любимой, и желанной, а потом все вылилось в дешевый фарс: пришли, напоили, овладели..." – с горечью констатировала актриса.