Работающую в автосервисе звезду сериала "Моя прекрасная няня" сложно узнать

На момент начала съемок ситкома "Моя прекрасная няня" Павлу Сердюку было только 13 лет. Партнерами юного артиста по теленовелле были Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов. Денис не уступал в мастерстве более опытным коллегам по цеху. Персонажа Павла очень полюбили зрители.
После завершения "Моей прекрасной няни" Сердюк два года работал в ленте "Ранетки". На съемочной площадке у артиста начался роман с исполнительницей главной роли Анной Рудневой. Артисты поженились, у них родилась дочь София. К сожалению, брак звезд распался. Сердюк и Руднева расстались друзьями. Воспитанием наследницы они занимаются вместе.
После "Няни" у Сердюка не было заметных работ. Актер тщательно подходит к выбору ролей. Павел отклоняет слишком поверхностные и глупые на его взгляд сценарии. Чаще знаменитость снимается в короткометражках.
Павел Сердюк может позволить себе быть избирательным. Актерством на жизнь он не зарабатывает. Доход Денис получает в автомастерской, которая специализируется на BMW.
Летом артист отметил 30-летие. О личной жизни звезда сериала "Моя прекрасная няня" говорить не любит. У актера есть возлюбленная, которую он тщательно скрывает от общественности. "Характер у меня довольно сложный, своеобразное мировоззрение. Со мной очень тяжело жить", – признавался Павел ранее.
Также Павел Сердюк рассказывал, что лишился волос из-за стресса. В 20 лет он пережил нервное потрясение, из-за которого от шевелюры не осталось и следа.
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