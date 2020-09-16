"Зовите! Я готова": Заворотнюк заявила о решении пойти на ТВ

Анна Заворотнюк активно развивает свой "Инстаграм" и ведет с подписчиками беседы на философские темы. Конечно, наибольший интерес фанатов привлекает тема самочувствия ее матери, прославленной актрисы Анастасии Заворотнюк. Неожиданно девушка объявила, что готова идти на ТВ.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк сообщила, что хочет поработать на телевидении. 24-летняя девушка написала, что ждет предложений от потенциальных работодателей. Она хотела бы испытать себя в качестве ведущей, поэтому готова идти на ТВ.

Анна Заворотнюк уже имеет такой опыт. В 16 лет она вела программу "Достань звезду" на телеканале "Домашний". Это было перед ее переездом в США, где девушка училась.

"С упоением вспоминаю этот опыт! Поэтому сейчас согласилась бы на съемки 100%" – приводит слова Анны 7Days.ru.

Конечно, Анна согласится работать только в том случае, если каналы не будут спекулировать на теме ее больной матери Анастасии Заворотнюк. Семья с первого же дня ее болезни избрала путь неразглашения. Родные и близкие актрисы хранят тотальное молчание о точном диагнозе, местонахождении и лечении звезды.

Семья помогает Анастасии Заворотнюк бороться со смертельно опасной болезнью. Анна, забросившая свой "Инстаграм", специально вернулась в него, чтобы монетизировать. Также постоянно работает муж Анастасии – Петр Чернышов. Говорят, весь доход уходит на спасение хранительницы очага.