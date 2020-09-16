"Зовите! Я готова": Заворотнюк заявила о решении пойти на ТВ

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк сообщила, что хочет поработать на телевидении. 24-летняя девушка написала, что ждет предложений от потенциальных работодателей. Она хотела бы испытать себя в качестве ведущей, поэтому готова идти на ТВ.
Анна Заворотнюк уже имеет такой опыт. В 16 лет она вела программу "Достань звезду" на телеканале "Домашний". Это было перед ее переездом в США, где девушка училась.
"С упоением вспоминаю этот опыт! Поэтому сейчас согласилась бы на съемки 100%" – приводит слова Анны 7Days.ru.
Конечно, Анна согласится работать только в том случае, если каналы не будут спекулировать на теме ее больной матери Анастасии Заворотнюк. Семья с первого же дня ее болезни избрала путь неразглашения. Родные и близкие актрисы хранят тотальное молчание о точном диагнозе, местонахождении и лечении звезды.
Семья помогает Анастасии Заворотнюк бороться со смертельно опасной болезнью. Анна, забросившая свой "Инстаграм", специально вернулась в него, чтобы монетизировать. Также постоянно работает муж Анастасии – Петр Чернышов. Говорят, весь доход уходит на спасение хранительницы очага.
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