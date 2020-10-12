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Шоу-бизнес
Федосеева-Шукшина нанесла удар Алибасову после воссоединения

Федосеева-Шукшина нанесла удар Алибасову после воссоединения

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: instagram.com/group_nana_
Состоялось очередное заседание по поводу квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной в Новой Москве, которую та переписала на мужа, продюсера Бари Алибасова, а тот, в свою очередь, оформил на молодого помощника Сергея Моцаря. Согласно решению суда, договор между мужем и женой признан недействительным.
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Получается, что жилище не может принадлежать и Сергею Моцарю. Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая осталась крайне довольна таким исходом дела. Даже вероятные препоны, чинимые продюсером Бари Алибасовым, ее не пугают.

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 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

"Мы фактически изменили судебную практику этим решением. Можем констатировать: справедливость восторжествовала. Впрочем велика вероятность того, что Моцарь и муж Лидии Николаевны Алибасов не отступятся от попыток завладеть квартирой и продолжат пытать свое счастье в апелляции и кассации", – объявила помощница актрисы.

Адвокат рассказал, как победу восприняла Лидия Федосеева-Шукшина. По его словам, артистка счастлива. Она молилась. "Надеялась и верила! Так что каждому по вере его", – заключила Вербицкая. Теперь Лидия Федосеева-Шукшина может в любое время приезжать в эту квартиру.

А ведь до недавнего времени артистка боялась навещать недвижимость, хотя Бари Алибасов и утверждал, что несмотря на документы, эта квартира в полном ее распоряжении. Актриса опасалась, что Сергей Моцарь потребует от нее забрать все вещи, принадлежащие ей. Но этого не произошло.

Впрочем, говорят, что Сергей Моцарь и сам не появлялся в пресловутой квартире. Репортеры выяснили это, когда общались с теми, кто живет по соседству с злополучной квартирой. А еще жители жалуются, что хоть дом и построен пять лет назад, но уже разваливается: на фасаде здания отколоты кирпичи, в подъезде осыпалась плитка.

Ранее в программе "Пусть говорят" на Первом канале состоялось воссоединение Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова. в результате долгой разлуки и проблем с квартирой супруги даже приняли решение развестись. К счастью, после шоу супруги передумали расставаться.

Материал дополняется

Автор: 12 октября 2020, 15:05 Источник: Starhit ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алибасов показал нежные чувства к Федосеевой-Шукшиной

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Как же противно смотреть на все эти разборки: абсолютно ненормальные отец и сын Алибасовы ( от осинки не родятся апельсинки ) и старушка Шукшина - сама не ведает, что творит, начиная с замужества и далее с подарком квартиры своему мужу. « не дай нам Бог сойти с ума , уж лучше .... )
Гость
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Шоу уродов
гость
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Класс! Хотя актриса не вызывает огромной симпатии, но квартира то её! А то алибасов думал, что прижав её на виду у всех, она снова потеряет голову от любви. Любишь- живите вмест в огромной квартире Алибасова и наслаждайтесь обществом друг друга. А дети будут радоваться за вашу устроеннось, приходить в гости, помогать. Ну а квартиру Лидия будет сдавать и помогать внукам, как и планировалось. Устроит такой расклад Алибасовых-аферюг? Очень интересно будет наблюдать за их последующими выпадами.
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