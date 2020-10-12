Федосеева-Шукшина нанесла удар Алибасову после воссоединения

Получается, что жилище не может принадлежать и Сергею Моцарю. Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая осталась крайне довольна таким исходом дела. Даже вероятные препоны, чинимые продюсером Бари Алибасовым, ее не пугают.
"Мы фактически изменили судебную практику этим решением. Можем констатировать: справедливость восторжествовала. Впрочем велика вероятность того, что Моцарь и муж Лидии Николаевны Алибасов не отступятся от попыток завладеть квартирой и продолжат пытать свое счастье в апелляции и кассации", – объявила помощница актрисы.
Адвокат рассказал, как победу восприняла Лидия Федосеева-Шукшина. По его словам, артистка счастлива. Она молилась. "Надеялась и верила! Так что каждому по вере его", – заключила Вербицкая. Теперь Лидия Федосеева-Шукшина может в любое время приезжать в эту квартиру.
А ведь до недавнего времени артистка боялась навещать недвижимость, хотя Бари Алибасов и утверждал, что несмотря на документы, эта квартира в полном ее распоряжении. Актриса опасалась, что Сергей Моцарь потребует от нее забрать все вещи, принадлежащие ей. Но этого не произошло.
Впрочем, говорят, что Сергей Моцарь и сам не появлялся в пресловутой квартире. Репортеры выяснили это, когда общались с теми, кто живет по соседству с злополучной квартирой. А еще жители жалуются, что хоть дом и построен пять лет назад, но уже разваливается: на фасаде здания отколоты кирпичи, в подъезде осыпалась плитка.
Ранее в программе "Пусть говорят" на Первом канале состоялось воссоединение Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова. в результате долгой разлуки и проблем с квартирой супруги даже приняли решение развестись. К счастью, после шоу супруги передумали расставаться.
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