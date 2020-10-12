Федосеева-Шукшина нанесла удар Алибасову после воссоединения

Состоялось очередное заседание по поводу квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной в Новой Москве, которую та переписала на мужа, продюсера Бари Алибасова, а тот, в свою очередь, оформил на молодого помощника Сергея Моцаря. Согласно решению суда, договор между мужем и женой признан недействительным.

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