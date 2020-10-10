"Она из него все соки выжимает!": экс-избранница Алибасова набросилась на Федосееву-Шукшину

Алибасов и Фридман встречались несколько лет. Ходили слухи, что продюсер и предпринимательница вот-вот поженятся. Между тем, в ЗАГС Бари Каримович повел другую свою подругу – Лидию Федосееву-Шукшину.
Спустя время, когда Алибасов угодил в психушку, Фридман его простила. На фоне слухов о скором разводе актрисы и продюсера бизнесвумен заявила, что увезет последнего с собой в Лондон на ПМЖ. В итоге Федосеева-Шукшина и Алибасов расторгать брак передумали.
"Теперь Бари мне абсолютно не интересен", – говорит сейчас журналистам Фридман. Предпринимательница желает бывшему избраннику семейного счастья.
Фридман отметила, что Федосеева-Шукшина держится за Бари Алибасова из-за денег. По словам предпринимательницы, продюсер много лет содержит актрису: покупает ей бытовую технику, одежду и продукты.
Когда Лидию Николаевну ограбили, Алибасов приезжал к Фридман. Продюсер просил подругу купить актрисе шубу. Бари Каримович вручил Ляне записку, в которой были указаны размер, цвет и фасон нужного изделия. Просьба оскорбила предпринимательницу. Женщина не понимает, почему должна одевать актрису, дочь которой работает на федеральном телеканале.
Бари Каримович, как отметила Ляна, последнюю рубашку снимет ради близкого человека. Лидия Николаевна отлично знает об этом качестве продюсера и беззастенчиво пользуется им.
"Она из него все соки выжимает!" - набросилась бизнесвумен на актрису с критикой.
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