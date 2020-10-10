"Сдает здоровье": Королева и Тарзан раздавлены предательством Малахова

Отечественные ток-шоу продолжают эксплуатировать скандал в семье певицы Наташи Королевой и артиста Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан. На днях телевизионщики представили зрителю кадры, сделанные скрытой камерой. В ролике актриса Анастасия Шульженко, с которой Тарзан якобы изменил жене, караулит того в ночном клубе. Дескать, во время этой встречи девушка получает черепно-мозговую травму из-за Глушко.

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