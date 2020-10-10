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"Сдает здоровье": Королева и Тарзан раздавлены предательством Малахова

Наташа Королева и Сергей Глушко. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com.
Отечественные ток-шоу продолжают эксплуатировать скандал в семье певицы Наташи Королевой и артиста Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан. На днях телевизионщики представили зрителю кадры, сделанные скрытой камерой. В ролике актриса Анастасия Шульженко, с которой Тарзан якобы изменил жене, караулит того в ночном клубе. Дескать, во время этой встречи девушка получает черепно-мозговую травму из-за Глушко.
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Обнародованные в программе кадры прокомментировал эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян. Аналитик считает, что телевизионщики окончательно потеряли стыд.

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"Где находится глубина дна у телешоу? До пандемии и во время нее вполне пристойные передачи были. Многие из них вполне можно было даже полезными назвать, но вот стартовал новый телесезон и разверзлись хляби небесные. Только проблема в том, что льются одни помои. История Тарзана и его любовницы самый яркий пример. То, как это некрасиво опубличили на федеральных каналах, откровенно шокирует. Наплевали на частную жизнь людей и вывалили все это непотребство на телеэкраны", – отметил Манукян.

Эксперта удручает то, с какой легкостью продюсеры популярных ток-шоу плюют на многолетнюю дружбу со знаменитостями. Позорные кадры опубликовала редакция шоумена Андрея Малахова, с которым у Наташи Королевой всегда были хорошие отношения.

"Вроде должно было уже все успокоиться после интервью Королевой и Тарзана у Собчак, но не тут-то было. Малахов приготовил вторую часть марлезонского балета. Зачем? Разве так поступают друзья? А Наташа считала его своим другом. Если в первых передачах это все выглядело просто как съемки скрытой камерой, хотя и максимально откровенные, то теперь мы видим и вовсе фарс с участием начинающей актрисы, которая избрала для себя скандальный жанр за основу", – рассудил эксперт комиссии по СМИ.

Вадим Манукян лично общался с Наташей Королевой на эту тему. Артистка, как оказалось, раздавлена происходящим вокруг ее имени.

"Проблема только в том, что испытывают на прочность живых людей. Да, людей известных, но у них тоже есть чувства и у них тоже сдает здоровье. Наташа мне рассказала, что Сереже было плохо после финальной встречи с Шульженко. Хватит издеваться над артистами и зрителями!" – сказал Манукян.

Автор: 10 октября 2020, 22:14
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История любви Королевой и Тарзана: от знакомства до измены

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