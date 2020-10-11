"Может быть, еще сойдетесь с Пашей": Меньшова раскусила планы Муцениеце

В новом выпуске ютуб-шоу "Честный развод" Юлия Меньшова заговорила с Агатой Муцениеце о ее отношении к экс-супругу. Звездная блондинка решила, что бывшая жена Павла Прилучного все еще тянется к актеру.

В новом блогерском видео Агаты Муцениеце гостем шоу о разводе была Юлия Меньшова. Наследница актерской четы не только говорила о своих отношениях и личной жизни родителей, но и высказала точку зрения о связи Агаты Муцениеце и Павла Прилучного.

Когда экс-супруга ухажера Мирославы Карпович попросила у гостьи шоу совета, Юлия Меньшова ответила честно. "Мне кажется, что Вы сейчас очень держитесь за ту перспективу, что Вы, может быть, еще сойдетесь с Пашей снова. Это очень видно", – сказала дочь Веры Алентовой. Такого ответа Агата Муцениеце не ожидала, поэтому смутилась и даже признала правдивость слов коллеги. "Черт", – воскликнула ведущая шоу "Честный развод".

Юлия Меньшова посоветовала Агате Муцениеце отказаться от внутренней надежды вернуть отношения с бывшим избранником. По ее словам, звезда сериала "Закрытая школа" строит внутри себя стратегию по возвращению Павла Прилучного, но должна от нее отказаться. Гостья шоу "Честный развод" заявила, что если планы Агаты рухнут, то ей будет очень больно.

Напомним, что брак Агаты Муцениеце и Павла Прилучного официально распался в июне 2020 года. Вскоре после этого стало известно о романе актера со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович. Агата Муцениеце воспитывает от бывшего мужа двоих детей: Мию и Тимофея.