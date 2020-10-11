"Никакой трагедии не почувствовала": Меньшова высказалась о расставании родителей

Дочь знаменитых артистов призналась, что извлекла выгоду от развода родителей. Юлия Меньшова заявила, что в их расставании нашла больше плюсов, чем минусов.

Дочь Веры Алентовой и Владимира Меньшова рассказала о том, как для нее запомнился развод родителей. Она решила, что ей повезло, так как расставание родителей произошло, когда она была совсем маленькой, что в семьях случается нечасто. Актриса Юлия Меньшова считает, что пережила эксклюзивный опыт.

По словам наследницы Владимира Меньшова, в детском саду дети меньше переживают о семейных неурядицах, так как их мысли направлены на другое. Артистка заявила, что получила много удовольствия от расставания именитых родственников. "Я никакой трагедии не почувствовала. Мало того, мне было невероятно прикольно, потому что у меня всего было в два раза больше. Условно говоря, у меня были мама и бабушка. И у меня был отдельный праздник под названием "папа", который, когда приезжал, когда он меня забирал, там было все, чего нельзя было делать дома", – выразилась звезда.

Юлия Меньшова призналась, что с воссоединением родителей ее жизнь изменилась не лучшим образом. Когда Вера Алентова и Владимир Меньшов решили восстановить близкие отношения, они поняли, что сделали ошибку, расставшись друг с другом, но ссоры между ними продолжались.

Напомним, что Вера Алентова и Владимир Меньшов расставались в 70-х годах прошлого века на 4 года. По словам Юлии Меньшовой, их совместная жизнь длится уже 58 лет.