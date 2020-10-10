Ксения Бородина раскрыла подноготную скандального шоу "Холостяк"

Накануне появились новости о том, что новым завидным холостяком стал Тимур Юнусов. Теперь за сердце музыканта будут бороться сразу несколько девушек. Подобное заявление ошарашило не только поклонников Тимати, но и других звезд российского шоу-бизнеса. прочитано 533 раза Так, Ксения Бородина не смогла остаться в стороне и высказала свое мнение по поводу скандального проекта. ПО ТЕМЕ "Мне уже не смешно": мать обеспокоена личной жизнью Тимати Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса Впервые за всю историю существования шоу личность жениха была раскрыта еще до окончания кастингов для потенциальных возлюбленных артиста. Поэтому большинство коллег Тимати расценили подобное заявление как еще один пиар-ход со стороны музыканта. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 13 (@timatiofficial) 9 Окт 2020 в 4:38 PDT Телеведущая Ксения Бородина отметила, что идея самого шоу ей нравится. Однако девушка недовольна выбором кандидатуры главного участника. Звезда телепередачи "Дом-2" не верит в искренние чувства Тимати и его так называемых невест. "Концепция интересная. Но никто туда не идет за любовью. Все идут за хайпом", – откровенно заявила теледива. К обсуждениям личной жизни артиста подключилась и Рита Дакота. Певица заявила, что огорчена поведением публичного человека. По словам Риты, то, как Тимати обращается со своими возлюбленными, является недопустимым. Артистка переживает, что когда-то и ее дочери повстречается подобный молодой человек. Дакота уверена, Тимур Юнусов подает плохой пример современной молодежи. Ведь сразу же после расставания с Анастасией Решетовой, он отправляется искать новую пассию. Напомним, Тимати оставил бывшую девушку с грудным сыном всего месяц назад.

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